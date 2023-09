"DOZVOLI MI DA VIDIM UNUKE PRE NEGO ŠTO UMREM, OVO JE OKRUTNO!" Potresna molba oca Megan Markl kog nije videla preko 5 godina

Otac Megan Markl gostovao je u emisiji "Good Morning Britain" gde je govorio o ćerki i zetu.

Uputio je javnu molbu američkoj glumici otkrivši nove detalje njihovog odnosa. Uporedio je pritom sebe sa britanskim kraljem Čarlsom III.

"Srce mi je slomljeno. Ja sam vrlo uzrujan. Ovo je okrutno učiniti baki i ili deki - uskratiti im pravo da viđaju unuke. U Kaliforniji ih zapravo mogu tužiti zbog toga, ali ne želim da to uradim. Druga stvar je da nisam učinio bilo šta loše. Ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da sam loša osoba", poručio je otac Megan Markl pa nastavio:

foto: Profimedia

"Ja sam otac pun ljubavi i ona to zna, i nema opravdanja za takvo ponašanje prema meni - nema opravdanja za takvo ponašanje prema baki ili deki".

Megan Markl i princ Hari imaju ćerku Lilibet i sina Arčija. Tomas Markl tvrdi da ćerku nije video pet godina otkako je narušeno njegovo zdravlje pa je uglavnom vezan za krevet.

"Megan je živela sa mnom od šestog razreda do srednje škole i nikada od nje nisam doživeo bilo šta slično. Nikada je nisam video ovakvu, u kakvu se sada pretvorila. Šokiran sam. Ona nije osoba koju sam poznavao".

foto: Profimedia

Na pitanje da li je princ Hari kriv što se Megan Markl tako ponaša, otac vojvotkinje je odgovorio: "Mislim da ona više utiče na Harija, nego on nju. Uvek sam tu za Megan, volim je i dalje, voleću je zauvek. To se nikada neće promeniti, ali želim da mi pruži ruku i da me pusti da vidim svoje unuke i da imam malo mira. Ljudi odu u zatvor na pet godina i oprosti im se - nisam ništa uradio. Pa oprosti mi. Uvek bih se izvinio za svoje greške. Žao mi je ako sam pogrešio".

foto: Profimedia

Uporedio se sa Čarlsom: "Kralj takođe nije uradio bilo šta loše, pa mu je uskraćeno pravo da viđa unuke".

Poručio je da bi voleo da vidi Lilibet i Arčija pre nego što umre. Rekao je da ne veruje da će se Hari i Vilijam uskoro pomiriti, kao ni Megan sa dvorom osim ako svi ne budu učestvovali u tome, piše Daily mail.

(Kurir.rs/BlicŽena)

