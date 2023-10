PROCUREO POTRESNI SNIMAK DŽENIFER ANISTON KOJA GRCA U SUZAMA: Raspala se na pomen Metjua Perija i njegove borbe sa zavisnošću

Snimak Dženifer Aniston koja se rasplače dok razgovara o "pomisli da gubi" Metjua Perija zbog njegove zavisnosti se ponovo pojavio - dva dana nakon što je glumac pronađen mrtav.

foto: nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumac, koji je stekao slavu kao sarkastični Čendler Bing u seriji "Prijatelji", pronađen je mrtav u subotu, u svojoj kući u Los Anđelesu, kao razlog je navedeno utapanje u hidromasažnoj kadi, tačnije đakuziju, ali mrtvozornik tek treba da objavi zvaničan uzrok smrti.

foto: nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Sada je video snimak Dženifer (54), koji datira iz 2004. godine, na kom jeca dok govori o Metjuovom "teškom putu", a za koji je on sam priznao da ga je naterao da se zapita koliko će još biti živ – ponovo kruži internetom dok ljudi nastavljaju da žale zbog gubitka voljenog "Prijatelja".

Godine 2004., kada su završili Prijatelji, Dženifer Aniston je dala je intervju Dajan Sojer u kom se slomila i u suzama razgovarala o Metjuovoj borbi sa pićem i njegovom upotrebom droga.

foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dajan je pitala glumicu šta svaki od njenih koleginica i kolega treba da čuje, i dok je Dženifer davala vesele savete svojim prijateljima, kada je Metju u pitanju, ona se mučila da pronađe reči.

Napomenula je da glumac mora da zna da će biti "dobro" pre nego što je pognula glavu i zaplakala.

foto: Printscreen/ABC

Između jecaja, Dženifer je rekla: "Nismo znali. Mi, znate, nismo znali, nismo umeli da se nosimo sa tim. Znate, niko se nikada nije bavio time i nismo znali šta da radimo. Nisam razmišljala ni o ideji da ga izgubim..."

Glumica je maramicom obrisala oči i nastavila: "Težak je to put, ali je dobro."

foto: Printscreen/ABC

Dženifer je ranije dala svom prijatelju i kolegi upozorenje od četiri reči (We know you're drinking) na setu Prijatelja. Metju je otkrio da ga je Dženifer prva suočila sa njegovom zavisnošću tokom snimanja. "Znamo da piješ", rekla mu je tokom pauze snimanja "Prijatelji".

- Kako znaš, pitao sam je, nikada nisam dolazio na posao pijan. Možemo da te osetimo, namirišemo, rekla je to na čudan način pun ljubavi, ali to što je rekla u množini, dotuklo me je kao udar maljem - opisao je glumac u knjizi.

Nakon što se dva puta prijavio na rehabilitaciju, dok je radio na hit sitkomu, 1997. i ponovo 2001. Peri je bio "čist" samo tokom snimanja 9. sezone.

foto: Printscreen/ABC

- To je bila jedina godina koju sam bio potpuno trezan tokom snimanja Prijatelja - napisao je Metju.

On je preminuo u 54. godini nakon što se "utopio u svom đakuziju kod kuće", rekli su izvori za Daily Mail, ali se čeka zvaničan izveštaj obdukcije. Na licu mesta nije pronađena droga, a nema indicija o nasilnoj smrti. Ceo svet je šokirala ova tužna vest i mnogi se već danima opraštaju od poznatog glumca i komičara.

(Kurir.rs/A.M.)

