POSLUŠAJTE NOVU PESMU BITLSA: Džon Lenon je započeo PRE 45 GODINA, Harison dao pečat 1995, a Makartni i Star je završili!

Bitlsi su objavili pesmu „Now And Then“ nastajala je 45 godina – od prvih taktova koje je napisao Džon Lenon 1978. godine, pesma je konačno završena prošle godine.

Sva četiri Bitlsa se pojavljuju na snimku i to će biti posledlja pesma na kojoj su radili – Lenon, Makartni, Harison i Star.

Zaokružujući svoju karijeru, "Now And Then" će se naći na dvostrukom singlu na čijoj A strani će biti debitanska numera "Love Me Do" iz 1962. godine, piše BBC

U Velikoj Britaniji, "Now And Then" je emitovana na Bi-Bi-Si Radiju 2 i 6 Mjuzik u 15 časova.

Istovremeno pesma je dostupna na striming servisima Spotifaj, Epl mjuzik i Amazon prajm mjuzik.

CD, ploča i kaseta pojaviće se u prodaji u petak, 3. novembra. Od 10. novemba, pesma će biti uključena u nove remasterizovane i proširene verzije albuma The Beatles' Red and Blue najveći hitovi.

Ovo izdanje moglo bi da bude završno poglavlje jednog od najvećih bendova u istoriji popularne muzike.

Na sada već mitskom demo snimku koji je ostavio Džon Lenon prvi put su u februaru 1995. godine radili Pol, Džordž i Ringo u okviru projekta "The Beatles Anthology", ali je ostao nedovršen, delom zbog nemogućih tehnoloških izazova i nemogućnosti da se upotrebi vokal Džona Lenona snimljen na kaseti sedamdesetih godina uz pratnju klavira. Godinama se mislilo da pesma nikada neće biti završena.

Originalni demo snimak je godinama kružio kao butleg izdanje među fanovima.

Ljubavna pesma prilično liči na solo ostvarenja Džona Lenona iz 1970-ih - na sličan način kao i "Jealous Guy".

Prošle godine su je u studiju završili ser Pol Makartni i Ringo Star. Džordž Harison se pojaviti sa delovima ritam gitare koje je snimio 1995. godine, a producent Džajls Martin je dodao novi aranžman.

- Čuti kako Džon i Pol zajedno pevaju prvi refren najblaže rečeno je veoma snažno - rekao je Rob Šefild iz časopisa "Roling stoun".

Priča oko ove pesme počinje 1978. godine, kada je Lenon snimio demo uz klavirsku pratnju u svom domu u Njujorku.

Nakon njegove smrti, udovica Joko Ono dala je snimak preostalim „Bitlsima“ na kaseti koja je takođe sadržala demo snimke za "Free as a Bird" i "Real Love".

Te dve pesme su završene i objavljene kao singlovi 1995. i 96. godine, kao prvi „novi" materijal „Bitlsa“ posle 25 godina od razlaza.

Bend je takođe pokušao da snimi "Now And Then", ali snimanje je brzo prekinuto. Na kraju je zaključeno da je kvalitet snimka suviše loš da bi se mogao spasiti. Harison je navodno to nazvao „đubretom", ali Makartni nikada nije odustao od ove ideje.

Da li je u finiširanju pesme korišćena veštačka inteligencija - u izvesnoj meri, da.

Tokom snimanja dokumentarnog filma "The Beatles Get Back", filmska kompanija reditelja Pitera Džeksona razvila je softver koji im je omogućio da „demiksuju" zbrkane snimke zvukova koji se preklapaju.

Tehnologija je korišćena prošle godine za stvaranje novog miksa za album „Revolver“.

- Program mora da nauči kakav je zvuk gitare Džona Lenona, na primer, i što više informacija možete da mu date, to on postaje bolji - rekao je Džajls Martin za Bi-Bi-Si.

Softver je uspeo da „izvuče“ Lenonov glas sa originalnog snimka na kaseti, uklonivši pozadinsko šištanje i zujanje električne struje koji su ometali prethodne pokušaje da se pesma završi.

Prema Makartnijevim rečima izrečenim u kratkom filmu Sada i onda, Lenonov glas je „kristalno čist“.

Petnaestominutni dokumentarni film koji je emitovan u sredu u emisiji The One Show, ponudio je zapanjujuću ilustraciju šta to znači: Tanki, sablasni glas iz sedamdesetih odjednom zvuči kao da je snimljen u samom studiju „Ebi roud“.

- Bilo je to najbliže što smo ikada uspeli da ga vratimo među nas - rekao je Ringo Star, prenosi BBC.

- Sva ta sećanja su se vratila. Bože moj, kako sam bio srećan što sam imao te ljude u svom životu - dodao je Makartni.

„Da i dalje radim na muzici Bitlsa 2023. godine? Vau.“

Piter Džekson je napravio novi video spot, koji će biti predstavljen u petak, u 15 časova.

Sadržaće do sada neviđene snimke, uključujući „nekoliko dragocenih sekundi" najranijeg poznatog snimka „Bitlsa“, koji su nabavili prvi bubnjar, Pete Best i njegov brat.

