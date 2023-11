TRI GODINE PRE BRAKA NIJE BILA INTIMNA S MUŽEM: Tri puta je prosio, testirala ga je, a zbog ove Srpkinje umalo ostala bez supruga!

Legendarna pevačica Barbra Strejsend otkrila je u svojim memoarima "My Name Is Barbra" niz detalja o svom životu, osvrnula se i na kritike koje su je pratile zbog fizičkog izgleda, a njen suprug je u nedavnom intervjuu sa Gejl King otkrio pikanteriju iz njihove veze. Muzička ikona rekla je da je pomenuta knjiga označila kraj njene umetničke karijere.

Barbara Strejsend rekla je su je na početku njene karijere kritikovali zbog nosa pa su joj sugerisali da ode na plastičnu operaciju. Zvali su je mravojed i besni hrčak.

- Pomislila sam - nije li moj talent dovoljan? Operacija nosa bi bila skupa i bolna. Osim toga, kako sam mogla da znam da će neko učiniti tačno ono što ja želim i ništa više? - ispričala je pevačica.

Talenat je bio više nego dovoljan i ne samo to. Odlukom da ne ode na operaciju nosa poslala je važnu poruku o tome šta zaista treba da bude važno na svetskoj javnoj umetničkoj sceni. Dokazala je i koliko ocene nečije lepote može da bude površna. Barbra je prelepa žena.

- Sviđao mi se dugi nos. Imala ga je i italijanska glumica Silvana Mangano pa su svi mislili da je lepa - dodala je i napomenula da je i danas pomalo uvređena zbog nametanja standarda lepote u filmskoj industriji: "Čini se da je moj nos uvek ostavljao jači utisak nego moj rad".

Takav utisak je imala legendarna pevačica, ali je više nego zpaženo bilo i ostalo ono što je postigla.

"Nismo bili intimni tri godine pre venčanja"

Barbra Strajsend je od 1998. u braku sa glumcem Džejmsom Brolinom, pre toga je, od 1963. do 1971. bila udata za Eliota Gulda sa kojim ima sina Džejsona Gulda.

Brolin je nedavno u intervjuu sa voditeljkom CBS emisije Sunday Morning Gejl King rekao da tri godine pre venčanja on i Barbra nisu imali intimne odnose. To priznanje došlo je iznenada nakon što je muzička legenda objašnjavala zbog čega je suprug morao da je prosi tri puta. "Morala sam da ga testiram tri godine", izjavila je ona kroz smeh.

Barbra je dodala da je Džejms pre toga dva puta bio oženjen, pa da je celibat zapravo bila mera predostrožnosti kako ne bi napravio grešku.

"Nakon tri godine to je sigurno bila paklena bračna noć", rekla je voditeljka, a Brolin je poručio: "Divlja" dok ga je supruga sramežljivo gledala, piše Daily mail.

Afera sa poznatom Srpkinjom

Čuveni par u braku je 25 godina, a 2014. pisalo je da je njihova veza ozbiljno uzdrmana zbog njegove navodne afere sa glumciom srpskog porekla Stana Katić.

Barbra je bila na korak od toga da preda papire za razvod jer je verovala da su se njen suprug i kanadska glumica srpskog porekla previše zbližili na snimanju hit serije "Kasl". Brolin je umeo da za Stanu bira najlepše reči hvaleći njenu lepotu i inteligenciju.

Prašina se nekako slegla, a Barbra i Džejms sad nastavljaju bračnu priču koja je počela 1998. godine.

