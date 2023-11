ZVEZDA DVA I PO MUŠKARCA (80) U VEZI JE SA OVOM 32 GODINE MLAĐOM KOLEGINICOM Ludo se vole evo kako je njihova ljubav USPELA (FOTO)

Slavna glumica Holand Tejlor (80) otkrila je tajnu upeha njene osmogodišnje veze sa čuvenom koleginicom Sarom Pulson (48). Ispostavilo se da je jedno pravilo u njihovom odnosu dalo rezultate.

"Sledimo svoj sopstveni put, nismo iste. Neke stvari radimo odvojeno kako bi svako bio veran onome u šta veruje. Ona je mnogo društvenija, a ja volim malo vremena da budem sama, pa to i radim. Ona provodi određeno vreme sa prijateljima, a ne sa mnom, tako da je to dobra ravnoteža", rekla je glumica Holand Tejlor nedavno na holivudskoj svečanosti 2023 Second Stage Theater Fall Gala i time potvrdila da se pravilo da se suprotnosti privlače zaista nekada pokaže kao tačno.

foto: Profimedia

Kada se saznalo za njihovu vezu, mnogi su se čudili razlici u godinama među njima.

“Ako neko želi da provodi vreme misleći da sam čudna jer volim najspektakularniju osobu na planeti, onda je to njegov problem”, rekla je Sara za Modern Luxury i poručila: "Meni je dobro".

Zvezda “American Crime Story" Sara Pulson sada otvoreno priča o svojoj vezi, ali je ranije bila skeptična jer su je drugi upozoravali da bi to moglo da negativno utiče na njenu karijeru.

foto: EPA

“Palo mi je na pamet: "Da li ne bi trebalo da pričam o tome?", a onda sam pomislila zašto ne bih pričala. Činjenica da o tome razmišljam je pogrešna. Ali bilo je momenata kada sam bila zabrinuta pitajući se možda bi ljudi koji me ne poznaju rekli: "Čekaj, šta?". Ali onda, znate, svejedno sam to učinila", izjavila je Sara 2017. za Edit.

foto: Profimedia

Sara je 2021. povodom rođendana zvezde "Dva i po muškarca" napisala na Instagramu: “Svi me putevi vode do ovog lica, tih očiju, te duše. Ti si mi, jednostavno, sve. Gledam te, mala. Danas. Sutra. Stalno".

foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Pamti se i ova izjava. “Ja sam najsrećnija osoba na svetu. Ne mogu danas da govorim o svom životu, a ne da ne pomenem ovu divnu ljubav”, rekla je Sara u emisiji SiriusXM 2017, piše Page six.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

01:07 JEDNOM SAM TO PROBALA Da li treba mešati posao i ljubav? Estrada za Kurir TV: Takav nam je posao, sve radimo na emociju