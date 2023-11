"15 GODINA BEZ TEBE, A BOL JE ISTI" Kristina Radenković se prisetila oca: Evo gde je bila voditeljka kad joj je stigla tužna vest

Voditeljka Kristina Radenković podelila je danas emotivni video koji je raznežio mnoge njene pratioce.

foto: Printscreen

Kristina je u videu držala dve fotografije iz svog detinjstva, na kojima se vidi njen otac koji ih je napustio pre 15 godina. Voditeljka "Slagalice" u opisu videa napisala je rečenicu koja jasno pokazuje da je i dana tuguje zbog gubitka oca.

foto: Printscreen

- 15 godina bez tebe, a bol je isti - napisala je Radenkovićeva.

00:15 Kristina Radenković se emotivnim snimkom prisetila oca

Podsetimo, Kristinin otac, Boban, preminuo je nakon više od decenije borbe sa rakom. Kristina se tada bavila glumom i vest je zatekla na probi.

- Moj otac je posle 12 godina mučne borbe sa kancerom izgubio bitku. Malo je reći da me je pogodilo. Bila sam devastirana i fizički i psihički. Prvo ljuta što me je napustio, onda tužna jer ga nema. To je umnogome uticalo i na moje druge odnose. Izborila sam se sa gubitkom tek posle neke četiri godine. Druge patnje nisu ni vredne pomena - ispričala je svojevremeno Kristina.

(Kurir.rs)

