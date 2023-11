"BILO MI JE BITNO DA SAM DOBIO DETE": Petar Strugar PRVI PUT otkrio u kakvim je odnosima sa BIVŠOM SUPRUGOM (FOTO)

Glumac Petar Strugar ima veoma buran ljubavni život, a trenutno uživa u emotivnoj vezi sa koleginicom Ninom Nešković.

Petar je imao prvi brak sa bivšom suprugom Ivanom, sa kojom se venčao 2013. godine nakon dve godine zabavljanja, a godinu dana kasnije su dobili sina Zarija. Međutim, 2015. godine su se razveli.

On je u emisiji "Goca šou" progovorio o porodici i odnosu sa bivšom suprugom.

"Porodica je bitna, sad uspem, ne uspe. Nije mi bilo teško zbog razvoda, ali mi je bio težak taj momenat kad shvatiš da nisi sam, tu je dete. Ipak, živ se čovek na sve navikne", počeo je glumac, a na pitanje u kakvim je odnosima sa majkom svog prvog deteta, odgovorio je:

"Kad se raziđete, zašto ne bi bili u dobrim odnosima. Sve moraš da staviš sa strane jer to dete ništa nije krivo. Progutaš šta treba da progutaš. Sada smo možda u boljim odnosima nego kad smo bili zajedno, da".

Goca Tržan ga je pitala da li mu je žao što nije sačuvao porodicu.

"Najvažinje je da shvatiš da smo svi ljudi i da je sve to normalno, sve je rešivo. Nema razlog da se prolongira nešto što ne ide, da se insistira, ako ne ide, ne ide, idemo dalje. Sam pao, sam se udario".

Strugar ističe da mu je najvažnije bilo da se ostvari kao otac, te je istakao da voli što se ostvario u toj ulozi kao mlad, sa 26 godina.

"Moja ideja je bila da dobijem dete, i meni je to bilo važno. Porodica mi je važna i moji su me tako vaspitali."

On je naglasio da bi voleo da ima još dece.

"Bože zdravlja, ja bih voleo da imam petoro, šestoro dece, to sam od srednje škole govorio, ali videćemo polako."

Petar je dodao i da je odrastao sa maćehom i ocem.

"Ja sam odrastao sa ocem i maćehom. Oni žive u Budvi, tamo su mi braća. Tako smo funkcionisali. Podigli su nas trojicu. Ta žena me je podigla, zovem je majkom privatno, od moje druge godine je tu".

On je potom otkrio i kako se dogovara sa bivšom suprugom oko deteta, i da li provodi sin više vremena kod njega ili kod majke.

"Mi se šaltamo, dečak je, treba da se poistoveti sa muškom figurom. Za početak, ima tu raznih tehnika koje treba da mu pokažem, na primer od toga kako da se okupa. On trenira karate, ide na plivanje", priča on i dodaje kako vaspitava sina i da li je strog tata:

"Nije pogrešna ni jedna, ni druga metoda, to što majke razmaze sinove, ni očevi što su strogi. Ja umem da budem strog, ali nisam smarač. Može da plače do prekosutra, ali je "ne" ne. Malo se raspilavi, ali nema dalje. I mi se grlimo i mazimo", završio je on u emisji na K1.

