IMA DESETORO DECE SA PET ŽENA: Slavni glumac sada SE SKRASIO pored 18 godina mlađe, a nekada je bio OKORELI ŽENSKAROŠ (FOTO)

Slavni glumac pravi je rekorder po broju dece među poznatim očevima. Ima desetoro naslednika koje su mu donele kraće ili duže veze sa pet žena. Iako je njegov stil života uveravao sve da se on neće skrasiti, uradio je to 2012. kada je imao 50 godina. Sa verenicom uz koju se smirio, pojavio se sinoć na premijeri filma "Candy Cane Lane" u Los Anđelesu. Kako je događaj bio ležerniji nego ostale premijere, tako je i on smoking zamenio sportsko-elegantnim izdanjem.

Edi Marfi (62) nosio je na crvenom tepihu jednostavne pantalone, rolku i preko svega koledžicu dok je njegova verenica Pejdž Bučer (44) bila u izazovnoj sako- haljini i čizmama iznad kolena.

Čuveni komičar je sa glumicom skoro deceniju i po u vezi. Edi Marfi je 2018. dobio svoje deseto, a drugo dete sa verenicom Pejdž Bačer. Rodio se tada njihov sin Maks, a par ima i ćerku Izi (7). Glumac je inače 10-oro naslednika dobio sa pet žena i nije sa svakom od njih bio u braku.

Sa bivšom ženom Nikol Marfi ima ćerku Briju (33), sina Majlsa (30) i ćerke Šejn (28), Zolu (23) i Belu (21). Sa Polet Meknili dobio je sina Erika (33). Sa Tamarom Hud ima sina Kristijana (32), a sa Mel Bi ćerku Endžel (16).

I sada je na redu rođenje 11. deteta? Kada je Edi u pitanju, to je vrlo verovatno. A ako se to bude desilo, glumac će se po broju naslednika izjednačiti sa Čarlijem Čaplinom.

U međuvremenu, slavni komičar je prošle godine blistao od sreće na svadbi ćerke Brije koja se udala za glumca Majkla Zavijera. Ceremonija venčanje upriličena je na Beverli Hilsu, Marfi je odveo svoju naslednicu do oltara a zatim sa njom plesao uz numeru Stivija Vondera "Isn't She Lovely".

Na venčanju je bilo 250 bliskih prijatelja i članova porodice. A posle ceremonije slavni glumac i ponosni tata obratio se zvanicama i poželeo im dobrodošlicu.

"Drago mi je što ljudi mogu da vide moju sjajnu ćerku. Ja sam ponosni tata, stvarno sam imao sreće sa svojom decom. Pokazali su se kao dobri ljudi", rekao je Marfi i ovim govorom raznežio zvanice.

Edi Marfi je i ranije isticao da njegova deca nisu poput pojedinih poznatih nasledika koji odrastaju u Holivudu već da su prizemni ljudi. Reklo bi se, obični ljudi u najpozitivnijem smislu.

Pitanje je da li se Edi Marfi skrasio jer mu je dosadio život ženskaroša ili ga je ljubav promenila. Izgleda prilično srećno pored Pejdž, zar ne?

