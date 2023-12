"DAVALA MI JE PARE ZA DROGU JER VIŠE NIJE MOGLA DA ME GLEDA" Majku našeg glumca svi znate, a zbog njegove ZAVISNOSTI je propatila

Pokojni glumac Igor Pervić je imao poznate roditelje. Majka mu je bila poznata balerina Lidija Pilipenko, a otac čuveni književnik Muharem Pervić.

Lidija Pilipenko bila je primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu, a kasnije i koreograf. Baletsku školu završila je u Beogradu, a kasnije se usavršavala u Londonu.

Često je igrala solističke uloge, a nastupala je u velikim gradovima širom sveta. Za svoje delo dobila je brojne nagrade.

Zapažene su i njene uloge u domaćim filmovima, među kojima je i kultno ostvarenje "Zvižduk u 8". Igrala je i u filmovima "Kako su se voleli Romeo i Julija" i "Formula 1".

Pervić je svojevremeno otvoreno govorio o svojoj zavisnosti od heroina, te ispričao kako se njegova majka s tim borila.

- Majka me je nalazila u strašnim stanjima. Dotle je dolazilo da bi me ona stavila u kola i dala mi pare za drogu jer više nije mogla da me gleda. Nisam imao više gde da se ubodem – ispričao je ranije Igor Pervić.

Njegov otac Muharem Pervić školovao se u Starom Bečeju, Zrenjaninu i Beogradu, uređivao je časopise, pisao kritike i scenarije, bavio se priređivanjem izdanja velikana naše književnosti, a predsedavao je i žirijem koji je do 1985. birao najbolje domaće književnike.

Igor Pervić umro je 2019. godine, dok je njegova majka Lidija Pilipenko preminula naredne godine.

