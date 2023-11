VODILA NAJPOPULARNIJU EMISIJU U BIVŠOJ JUGI: Ljubila rok zvezdu, njena KUĆNA POMOĆNICA završila u seriji, a evo kako danas izgleda

Dubravka Duca Marković bila je omiljeno TV lice osamdesetih godina. Prepoznavali su je po emisijama koje je vodila kao sto su "Hit meseca" i "Igre bez granica", oslovljavali su je sa "mala Duca", a i danas ponekad čuje da je tako zovu, iako je samo nekoliko meseci deli od penzije.

Ona je sada gostovala u emisiji "TV lica...kao sav normalan svet", a iako je u zrelim godinama, izgleda fenomenalno. Dubravka je svojevremeno dala i životnu ispovest za Kurir.

foto: Z. Škrbić

"Rođena sam 26. decembra 1960. godine. Mama me je, čim sam se rodila, prozvala Duca. Svima sam se kao mala predstavljala kao Dubravka Duca Marković. Svi me danas zovu Duca, retko ko Dubravka.

foto: Z. Škrbić

Živeli smo u velikoj kući. Roditelji Aleksandar i Ljilja su me mazili i pazili. Tata je radio u novinama, a mama je bila spiker na televiziji. Mediji i ljudi iz medija bili su stalno prisutni u našem domu, pa sam se negde okružena njima verovatno opredelila da i ja budem novinar. Ne mogu da kažem da su mi roditelji bili strogi. Imala sam ja svoje slobode i prava, mogla sam da se bunim. Bilo je to jedno veselo vreme kad se pogleda s ove distance", ispričala je Markovićeva.

foto: Privatna Arhiva

"Moja porodica s očeve strane vodi poreklo sa Pelješca. Naš predak je došao u Srbiju 1821. godine i radio je kao učitelj i pisar. Nije u Srbiji tada bilo puno pismenih ljudi. On je učestvovao u nekoj pobuni sveštenika u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, pa je morao da prebegne kod Miloša Obrenovića. Vladar nije smeo da ga primi u Kragujevac, gde je on bio tada, nego ga je poslao u Požarevac. Mama je Beograđanka. Njeni su bili zanatlije. Znam da je naš pradeda imao pekaru na periferiji grada, što je danas kod Slavije.

Od roditelja nikad nisam dobila batine. Međutim, s nama u kući živela je naša kućna pomoćnica Irena, koja je umela da pusti ruku. Nisam se ljutila na nju. Ona je bila deo naše porodice. Radila je kod nas više od 30 godina. Naša služavka poslužila je Novaku Novaku kao inspiracija za lik Tine u seriji "Pozorište u kući".

foto: Arhiva Klasik TV

Irena je bila stroga, maltretirala nas je i zavodila red. Radila je mom bratu i meni ono što roditelji nisu. Sve moje prijatelje redom je postrojavala i govorila im šta treba da rade. Jednom je sve iz grupe Električni orgazam naterala da krpom obrišu fleke koje su napravili na stepeništu. Opasna je bila, a jedini respekt je imala prema mom ocu.

Bora Čorba je, recimo, već bio poznat i došao je jednom kod nas. Ona mu je samo zalupila vrata i nije htela da ga pusti u kuću. Samo mi je rekla: "Traži te neki, ali ja ga ne puštam unutra", ispričala je Markovićeva.

foto: Printskrin, Printskrin Kurir TV

Vodila je jednu od najpopularnijih muzičkih emisija u SFRJ, ali i "Igre bez granica" i zamalo "Pesmu Evrovizije" usred Zagreba. Privatno, Duca nikada nije krila da je bila u vezi sa frontmenom Električnog orgazma Srđanom Gojkovićem Giletom.

"Dva puta sam se udavala. Imam sina Kosa Gasparija, koji je oženjen. On trenutno radi za jednu stranu kompaniju. Neka vrsta podrške za video-igre. Ima retko ime. Može da ide u svet s njim jer svi mogu da ga izgovore. Ime mu je pronašao njegov otac. Dobro je zvučalo, pa smo se zajedno oko toga dogovorili.

Želje

Imam dovoljno radnog staža pa mi se bliži momenat odlaska u penziju. Situacija sa radiom je drugačija, imao puno radio- stanica. Sve se manje traži autorstvo. Postali su popularni radio-potkasti. A ja nemam ambiciju da budem jutjuberka. Spadam u generaciju koja koristi moderne tehnologije, ali nisam napaljena na njih.

foto: Sonja Spasić, RTS, Privatna Arhiva

Poruka za kraj

Nadam se da ću za deset godina biti vesela penzionerka, da ću i dalje šetati kuče i da ću dobiti neko unuče. Ceo život sam isterivala neku pravdu. Nije loše kad te zovu butovnik. Sad više nisam. Davno sam shvatila da ne mogu da promenim svet. Prolazi vreme pa se čovek određuje prema dobu. Korona je tema za razmišljanje, ali ako o njoj mislimo, nećemo videti budućnost. Strašno je to što se desilo globalno i što se ne vidi dokle će da traje. Međutim, to je tako... Što se grešaka u životu tiče, pravila sam ih, a ko nije. Ali sam odlučila da se zbog njih ne kajem i samo guram napred. Uživam i dalje u onome što radim. Nervira me sve oko našeg posla. Međutim, kad se nađem u studiju pred mikrofonom, osećam se udobno, kao srećna i zadovoljna žena", ispričala je živa legenda radija i televizije.

