"PRVO MUZIKA, A ONDA VRISAK" Evo šta se dešavalo u noći kad je UBIJEN DŽON LENON: Ubica se izvinjavao policiji: "Morao sam"

Je l' ti mene j**eno za***avaš? Vikao je u večernjim satima 8. decembra 1980. u Njujorku policajac Piter Kalen na Marka Dejvida Čapmana. On je samo nekoliko minuta ranije upucao Džona Lenona i mirno je ostao ispred ulaza zgrade Dakota da čeka dolazak policije.

Inspiraciju pronašao u knjizi

Vreme je kratio čitajući omiljenu knjigu "Lovca u žitu". Glavni lik te knjige mu je bio i inspiracija za zločin, ispričaće kasnije. Nakon dolaska policije nije se opirao. Mirno ih je dočekao, te im se izvinio "što im je pokvario veče". Policajci nisu mogli da veruju šta se događa.

- Zabrinut si za našu noć? Znaš li šta si upravo uradio - pitao je Kalen Čapmana dok su ga hapsili.

foto: Profimedia

Stigao je ubrzo i drugi policijski tim, koji je Lenona odveo do bolnice, ali legendarnom Bitlsu nije bilo spasa. Upucan je u 22.50, proglasili su ga mrtvim 25 minuta kasnije... Tog kobnog dana Lenon i Čapman videli su se nekoliko puta. Čapman, koji je u Njujork stigao s Havaja, od ranih jutarnjih sati bio je ispred Lenonove zgrade. Tu se družio i pričao s ostalim fanovima Bitlsa, pa je u celoj toj dobroj zabavi propustio da vidi trenutak kad je Lenon izašao iz taksija. No nije mu zasmetalo. Ostao je da čeka drugu priliku.

Tražio mu je autogram

U jednom trenutku video je i dadilju kako u zgradu ulazi sa sinom kog su imali Lenon i Joko, petogodišnjim Šonom. Prišao je dadilji, rukovao se s malenim Šonom i rekao: "Kako predivno dete". Oko 17 sati Lenon, koji je malopre završio foto-sešn s jednom od danas najpoznatijih fotografkinja, Eni Lajbovic, u pratnji Joko napušta zgradu Dakota. Čapman, tad 25-godišnjak, prilazi Lenonu. U ruci mu nije pištolj nego primerak Lenonove ploče koju je slavni Bitls snimio s Joko "Double Fantasy". Traži mu autogram...

foto: Profimedia

Kako su ranije govorili ostali Bitlsi, Lenonu fanovi nisu smetali. Voleo je s njima da razmeni koju reč, da im autogram. Cenio je to što je neko na njega čekao satima...

- Bio je vrlo ljubazan prema meni. Ironično... Limuzina ga je čekala, ali bio je pažljiv. Kad mi se potpisao na album, pitao me treba li mi još nešto. Odgovorio sam: "Ne treba, gospodine". Nakon toga je otišao. Bio je srdačan, skroman, pristojan... - reći će o njihovu popodnevnom susretu Čapman.

Pol Goreš, fotograf amater, čak je zabeležio taj trenutak "druženja" Čapmana i Lenona. Kad je čuo da je Lenona upucao "fan s Havaja", rekao je da je znao da je Čapman krivac, te je policiji otkrio da ima fotografiju ubice. Nije ih zanimalo. Fotografiju je potom prodao... No iako je Lenon bio pristojan, ljubazan... Čapman je svejedno odlučio da nastavi sa svojim planom i ubije legendarnoga muzičara. Zašto ne odmah tad, verovatno samo on zna. Ipak, Lenon je živeo svoje zadnje sate...

foto: Profimedia

- Jednostavno sam bio primoran da ubijem Lenona. Ništa nije moglo da me odvuče od te zgrade - reći će kasnije Čapman, koji je i pre toga putovao u Njujork kako bi "nadgledao" zgradu.

Prolazili su sati, pala je noć, Lenon je u studiju radio na pesmi svoje drage Joko, a u 22.50 pred Dakotom se pojavila njihova limuzina. Par je bio na putu za večeru, imali su rezervaciju, ali Lenon je hteo da poželi sinu laku noć... Joko i Džon su Čapmana videli kod ulaza, Lenon ga je prepoznao od ranije. Kad su prošli pored njega, izvadio je pištolj i ispalio pet metaka u smeru Lenona s udaljenosti od tri metra. Lenon je posrnuo. Više metaka ga je pogodilo. Uspeo je da se popne pet stepenica do recepcije zgrade i izusti: "Upucao me, upucao me".

foto: Profimedia / AP / New York State Department of Corrections

"Upucao sam Džona Jenona"

Portir Džo Perdomo uspeo je u tom trenutku da izbaci pištolj iz Čapmanove ruke i šutne ga dalje po pločniku. Drugi zaposleni zgrade, Džej Hastings, pokušavao je da zaustavi krvarenje Lenonu.

- Znaš li šta si to upravo sad uradio - vikao je u šoku portir na Čapmana.

- Znam. Upucao sam Džona Lenona - odgovorio mu je ovaj kratko...

Shvativši u tom trenutku da Hitna pomoć neće doći u dovoljno brzom roku, policajci Džejms Moran i Bil Gembl stavljaju Lenona u svoje policijsko vozilo i jure prema bolnici. Kasnije će ispričati kako je Lenon tad još pokazivao znake života. Na pitanje zna li gde se nalazi, potvrdno je kimnuo glavom. Policajci su u bolnicu Ruzvelt stigli nekoliko minuta pre 23 sata. Policajac je nosio Lenona na leđima i s ulaza je viknuo kako ima "žrtvu s više prostrelnih rana". Lenon nakon dolaska u bolnicu više nije imao puls i nije disao. Doktori su pokušali da urade sve da ga spase, ali nije imao nikakve šanse.

foto: Profimedia

- Da ga je upucao ispred cele operacione sale, dok je ceo tim hirurga čekao na to da može da počne sa spasonosnom operacijom, svejedno ne bi preživeo takve povrede - ispričaće kasnije šef hitne službe bolnice Ruzvelt.

Muzika u bolnici, a zatim vrisak

U trenutku kad je Lennon proglašen mrtvim, piše Guardian, na bolničkom razglasu svirao je legendarni hit Bitlsa "All my loving". Muziku je potom prekinuo glasan vrisak. Šef hitne službe je upravo rekao Joko da je Džon mrtav. Ona je od bolnice tražila da još ne izađu s tom vešću. Bojala se da će njihov sin Šon za tatinu smrt saznati preko televizije... Međutim, medijima nije trebalo dugo da saznaju. U bolnici je te tužne večeri, zbog pada s motocikla, bio i novinar i urednik Alan Vajs. On je svojoj redakciji odmah javio čemu je upravo svedočio. Vest je uskoro obišla svet.

foto: Profimedia

- Ubio sam ga jer je bio poznat. Da je bio manje poznat, ne bih ga ubio - priznao je Čapman na jednom saslušanju, gde je tražio uslovnu slobodu.

Kao potencijalne mete razmatrao je i Dejvida Bouvija, Džonija Karsona, Džordža C. Skota... Na kraju je odabrao Lenona.

- Koristio sam šuplje metke jer su ubojitiji. Hteo sam da ga ubijem - govorio je kasnije Čapman, koji je inspiraciju za svoj čin pronašao u liku iz "Lovca u žitu", Holdenu Kolfildu.

Kasnije će Čapman objasniti da mu je smetala Lenonova dvoličnost, izjava "da su Bitlsi popularniji od Isusa", tekst njegove pesme "God", tekst pesme "Imagine", gde peva "Imagine there's no possessions" ("Zamisli da niko ništa ne poseduje")... A dok to propoveda, živi u luksuzu i izobilju.

foto: Profimedia

- On je bio lažnjak - smatrao je Čapman.

Priznao krivicu pa tražio uslovnu slobodu

Zbog ubistva je osuđen na minimalno 20 godina zatvora. Priznao je krivicu. Zahtev za puštanje na uslovnu slobodu odbijen mu je do danas 12 puta. Supruga Glorija Ejb ostala je uz njega i 43 godine nakon što je počinio ubistvo i često putuje s Havaja kako bi ga posetila u zatvoru u saveznoj državi Njujork. Jednom godišnje ima pravo na bračnu posetu, koja traje 44 sata. Ispričala je kako tada uz supruga gleda televiziju i pravi picu. Uz njega je ostala jer, kaže, tako nas uči Biblija. Lenon nije imalo zvaničnu sahranu. Kremiran je i njegov pepeo je prosut po Central Parku.

- Samo sam hteo da budem u bendu. Da sviram gitaru. I evo nas. Dvadeset godina kasnije neki ludak mi je ubio prijatelja - govorio je u neverici njegov kolega, bitlsovac Džordž Harison svom društvu.

foto: Profimedia

Pola Makartnija su zbog "mlake" reakcije o smrti prijatelja neki fanovi kritikovali. Ali čovek je jednostavno bio izgubljen. Nije mogao da pronađe reči. Ringo Star je za vest saznao dok je boravio na Bahamima. Čim je čuo, seo je u avion i otišao je da teši Joko. Ostao je neko vreme u stanu da se igra s malenim Šonom... Niko od kolega iz benda, ali ni na svetu, nije mogao da veruje da Džona Lenona više nema. Tog mršavog čudaka koji je 1960. sa grupom prijatelja pokrenuo pravu muzičku revoluciju. Za deset godina, koliko su zajedno postojali, pokorili su svet.

Raspad legendarnog benda

Šanse za ponovno okupljanje Bitlsa i pre Lenonove smrti bile su male, gotovo mizerne, ali fanovi su se svejedno nadali. Niko nije mislio da će ovako završiti... Neki su za raspad legendarnog benda najviše krivili Joko Ono, drugi smatraju da je Lenonov problem s heroinom krivac, treći krive bitlmaniju, govore da su se u bendu zasitili svega, neki smatraju da je smrt menadžera Brajana Epstajna bila okidač, za neke je Makartni bio najveći problem... Na kraju nije zapravo ni bitno. "Abbey Road", "A Hard Day's Night", "Let it be", "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "Revolver"... slušaju se i danas po celom svijetu.

Sve je počelo u Liverpulu, nastavilo se u Hamburgu i eksplodiralo "preko bare". Kad god specijalizovan portali prave listu najvećih bendova u istoriji, možete da se kladite da će Bitlsi biti na prvom mestu uz napomenu "kako je revolucija počela s njima".

- Puno je patnje danas... Svet bi nam izgledao drugačije da je Džon s nama - rekla je nedavno Joko...

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

