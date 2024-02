SUPRUGA (39) ČUVENOG HOLIVUDSKOG PRODUCENTA IZVRŠILA SAMOUBISTVO: Skočila sa hotela u Los Anđelesu, iza sebe ostavila dvoje dece

Izabel Tomas, supruga holivudskog producenta Bredlija Tomasa, počinila je samoubistvo, potvrdila je kancelarija sudske medicine Los Anđelesa. Imala je samo 39 godina, a u ponedeljak uveče, 29. januara, skočila je sa hotela "Angeleno".

Gradske vlasti kao način smrti navele su samoubistvo, odnosno višestruke traumatske povrede izazvane skokom.

Policija Los Anđelesa rekla je za "Daily Mail" da su odgovorili na poziv u vezi mrtve žene prinađene u bazenu hotela.

foto: Profimedia

Svedoci su isprva rekli da misle da je skočila sa krova, međutim magazin "TMZ" piše da su istražitelji utvrdili da je Izabel skočila sa terase na nekom od viših spratova. Mediji prenose i da nije pronađeno oproštajno pismo, ali policija nije potvrdila ovu informaciju.

Bredli Tomas, koji je jedan od producenata filma "Killers of the Flower Moon", koji je nedavno dobio 10 nominacija za Oskara, bio je sa Izabel u braku od 2018. godine, a par je imao dvoje male dece.

Fotografisani su zajedno na BAFTA čajanki na Beverli Hilsu pre samo dve nedelje, a Izabel je bila nasmejana i nije bilo ni naznake o problemima.

Bredli je već dugi niz godina producent niza velikih filmskih naslova poput "Dumb and Dumber", "There's Something About Mary", "All the Money in the World", "Triangle of Sadness" i drugih.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.