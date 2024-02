I MONASI SE SNIMAJU UZ BRESKVICU! "Gnezdo orlovo" postalo HIT i u manastirima, podrška stiže sa svih strana! ČUDO NEVIĐENO!

Pesma Anđele Ignjatović Breskvice "Gnezdo orlovo" s kojom će se takmičiti na "Pesmi za Evroviziju" i pokušati sebi da obezbedi kartu za Malme, jedna je od glavnih tema u regionu već nedeljama.

foto: Promo, Printscreen/Instagram

Numera je za kratko vreme postala veliki hit, a od strane jednog dela publike, pretežno albanske nacionalnosti, naišla je na negativne komentare, te traže da bude diskvalifikovana iz takmičenja.

foto: Printscreen/TikTok

Kod nas je totalno drugačija situacija, pa se tako na mrežama pojavio snimak monaha iz jednog od manastira koji se snimao dok je na telefonu slušao ovu pesmu. Očito da je "Gnezdo orlovo" opšteprihvaćena, pa tako i među sveštenstvom i monaštvom.

Podsetimo, na Breskvičinu pesmu nedavno se osvrnula i popadija i pevačica etno i duhovne muzike Danica Crnogorčević:

- Tekst Breskvičine pesme uopšte nije nacionalistički. Ja sam baš pažljivo slušala pesmu i tu nema apsolutno ništa sporno. Jedino ako neko ima problem sa ušima. Pesma je jako lepa i ne vidim razlog zašto bi bila diskvalifikovana, samo zato što je odabrala da se predstavi sa jednom pesmom čiji tekst nije vulgaran i prijemčiv svima. Lep je ritam. To nije tradicionalna pesma, to je novi stil samo sa prizvukom tradicije i to je za svaku pohvalu. Ne znam zašto ne bi išlo u tom pravcu: da budemo moderni i da ostanemo dosledni nekoj kulturi koju srpski narod vekovima ima, a koju su imali i naši preci - rekla nam je Danica.

foto: ATAImages

Kurir.rs

