UNUKA LJILJANE STJEPANOVIĆ KRENULA STOPAMA POZNATE BAKE Mnogi ne znaju da su rod, a mladu glumicu gledate u ovoj popularnoj seriji

Glumica Ljiljana Stjepanović mnogo je vezana za porodicu, a njena unuka Ksenija Repić krenula je bakinim stopama, pa je gledamo u seriji "Azbuka našeg života", kao Mariju.

Ljiljana ima dvojicu sinova, i četiri unuke. Najstarija Ksenija izgledom podseća na slavnu baku, a talenat je očigledno nasledila od nje.

- Imamo istu energiju, a lepotu je nasledila od mame i tate - rekla je ranije Ljiljana u emisiji "Exkluziv" na Prvoj televiziji, dok Ksenija kaže da sa bakom deli i fizičke karakteristike.

- Imam razmak između zuba na baku, i dosta ličim na nju kada je bila mlada - kaže ova lepa devojka.

- Stvarno bih volela da postanem glumica, jer mislim da su glumci večita deca, a ja ne bih želela da odrastem - rekla je tada Ksenija.

Inače, Ljiljana je ranije govorila da razvod smatra najbolnijim iskustvom koje ju je zadesilo. Njenog supruga, Bojana Repića, upoznala je još u srednjoj školi, a sudbonosno "da" izgovorili su kada je glumica imala samo 21 godinu.

- To je velika trauma i ne bih je nikome poželela. Jedva sam se iz nje iščupala i ne volim ni da se setim tog vremena. Mlada sam se udala, rodila decu, a onda razvela i ostala sama, tako da je sve to za mene bilo trauma. Da sam bila starija, možda bih to drugačije preživela, a ovako sve je bilo bolno i traumatično. Ipak, smatrala sam kako je bolje da deca rastu u miru i s jednim roditeljom, nego u lošoj atmosferi - ispričala je ona svojevremeno za "Story" i otkrila zašto je došlo do razvoda.

- Bili smo dva različita sveta. Imala sam svega 27 godina. Nije mogao da podnese moj posao zbog ljubomore. Bio je službenik, nije me podržavao i shvatao neke stvari, tako da smo nažalost otišli u raskorak. Mislim da je porodica važna i to mi je strašno nedostajalo u životu jer sam morala sama da se borim, ali takva mi je sudbina. Na sreću, izgurala sam. Nisam razmišljala o tome šta ljudi kažu što sam raspuštenica. Oduvek sam bila borac, a deca su bila uz mene, pa se nisam obazirala na tuđa mišljenja. Moji najbliži znali su razloge zašto se moj brak raspao i nisam osećala potrebu da se bilo kome pravdam - rekla je tada Ljilja, pa priznala zbog kojeg je godinama kasnije ostala sama.

- Naravno da želite da volite, naslonite glavu na nečije rame, podelite brige s nekim. Imala sam zapravo jednu dugu vezu, ali nisam htela ponovo da se udajem jer sam se plašila da bi moja deca mogla da mu predstavljaju teret i nisam bila sigurna u njegovu ljubav prema Igoru i Vlastimiru. U ovim godinama već prija mi samoća, sinovi su odrasli, a ja sam konačno svoja i mogu na pravi način da se posvetim sebi i poslu. Imam kreativne trenutke u svojoj samoći, mnogo pišem i to mi prija. Za sada se dobro snalazim i ne smeta mi što nemam muškarca uz sebe - zaključila je Ljiljana.

