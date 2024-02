DOK SU SE NEKE OBRUKALE MODNIM UŽASIMA, ONE SU PONELE TITULE NAJLEPŠIH: Evo koje slavne lepotice su bile NAJBOLJE ODEVENE (FOTO)

U subotu uveče u Los Anđelesu održana je dodela SAG nagrada, jednih od najprestižnijih u svetu kinematografije, a sasvim zasluženo priznanje za najbolju žensku glavnu glumicu dobila je glumica Lili Gledstoun zahvaljujući ulozi u filmu "The Killers of the Flower Moon". Lili je prva Indijanka koja je ikada dobila ovu nagradu! Očekivano, pored činjenice da je Lili ispisala istoriju, puno pažnje privukla su i modna izdanja slavnih dama na crvenom tepihu.

Sama Lili nije briljirala kada je reč o izboru toalete za SAG nagrade, ali ni ostale poznate glumice nisu se proslavile u svojim modnim izborima, pa čak ni uvek prelepa Penelope Kruz.

Poseban utisak ostavile su manje poznate dame poput 20-godišnje glumice Storm Rid koja je izabrala neverovatno šik Balmain haljinu od smaragdnozelenog pliša sa bogatim vezom, potpuno drugačiju od svih.

Oduševila nas je i glamurozna, svetlozlatna toaleta Keri Maligan, premda njenoj boji tena i kose ne pristaje najbolje. Ipak, sama haljina je zaista neverovatna, a potpisuje je brend Armani Privé. Ponela ju je uz savršenu ogrlicu od zlata i dijamanata koju je 1930. napravio francuski juvelir Rene Boevin.

U našu top petorku ušle su i tri dame u crvenom - britanska voditeljka Hana Vodingem, mlada, 16-godišnja američka glumica Arijana Grinblat i 47-godišnja glumica Rajan Mišel Bejt.

