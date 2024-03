EVO KAKO MOŽETE DA GLASATE ZA SVOJE FAVORITE U FINALU PESME ZA EVROVIZIJU I KOLIKO TO KOŠTA: RTS je odredio jasna pravila

Takmičenje "Pesme za Evroviziju" bliži se kraju, a publika za svoje favorite može glasati putem SMS poruka.

Kako bi sve bilo regularno utvrđen je "Pravilnik o glasanju na takmičenju".

RTS organizuje i sprovodi postupak izbora kompozicije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, kao i odredbama Pravilnika takmičenja za „Pesmu Evrovizije 2024“ koji donosi Evropska radiodifuzna unija (EBU), čiji je član RTS.

Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrede ravnomerno u odnosu 1 : 1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Gledaoci TV prenosa glasaju putem mobilnih telefona, slanjem SMS poruka za jednu od navedenih kompozicija. SMS glasanje traje 15 minuta, sa jednog telefonskog broja se može glasati 20 puta.

Da podsetimo, 16 kompozicija se bori za predstavljanje Srbije na Evroviziji koje će se održati u Malmeu, a evo i njihovog spiska i redosled po kojem nastupaju:

1. Iva Lorens – Dom

2. Džordži – Luna park

3. Breskvica – Gnezdo orlovo

4. Teya Dora – Ramonda

5. Hristina – Bedem

6. Marko Mandić – Dno

7. M.ira – Percepcija

8. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

9. Milan Bujaković – Moje, tvoje

10. „Keni nije mrtav“ – Dijamanti

11. Zorja – Lik u ogledalu

12. Zejna – Najbolja

13. Konstrakta – Novo, bolje

14. Bojana & David – NO, NO, NO

15. Lena Kovačević – Zovi me Lena

16. Dušan Kurtić – Za tebe živim