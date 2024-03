NEIZVESNA BORBA DO SAMOG KRAJA NA PESMI ZA EVROVIZIJU! Anketa kaže jedno, kladionica drugo, ali žene i dalje dominiraju!

Večeras je finale takmičenja Pesma za Evroviziju posle koga ćemo znati koji izvođač će predstavljati Srbiju u Malmeu.

Borba je neizvesna, jutjub i spotifaj pričaju jednu priču, kladionice drugu, a na sajtu Eurovisionworld je obajvljena anketa u kojoj je skoro 17.000 ljudi glasalo za ovogodišnjeg pobednika - Teya Dora i "Ramonda" sa 27 odsto, zatim Konstrakta sa 21 odsto, pa tek onda Breskvica.

foto: Printscreen/eurovisionworld

Kada je kladionica u pitanju, jedna najmanju kvotu (i najviše šansi za pobedu) daju Breskvici, zatim Teya Dori i Konstrakti. Nameće se zaključak da po ovoj kladionici, pevačica "Gnezda orlovog" odnosi pobedu.

foto: Printscreen

Da podsetimo, finale počinje u 21 čas, voditelji na glavnoj sceni su Dragana Kosjerina i Slaven Došlo, a u grin rumu Kristina Radenković i Stefan Popović.

Ovo je redosled finalista:

1. Iva Lorens – Dom

2. Džordži – Luna park

3. Breskvica – Gnezdo orlovo

4. Teya Dora – Ramonda

5. Hristina – Bedem

6. Marko Mandić – Dno

7. M.ira – Percepcija

8. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

9. Milan Bujaković – Moje, tvoje

10. „Keni nije mrtav“ – Dijamanti

11. Zorja – Lik u ogledalu

12. Zejna – Najbolja

13. Konstrakta – Novo, bolje

14. Bojana & David – NO, NO, NO

15. Lena Kovačević – Zovi me Lena

16. Dušan Kurtić – Za tebe živim

(Kurir.rs/T.J.)

Bonus video:

01:25 Filip Balos - Nemam tremu, ali osećam veliki pritisak. Moj favorit je bila Zorja