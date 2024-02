TEYA DORA NASTUPA POD NEVEROVATNIM OKOLNOSTIMA: Posebna simbolika prati pevačicu na PZE, a veruje se da je to POBEDNIČKO OBELEŽJE

Da li anđeli poručuju ko će pobediti na Evroviziji u Malmeu koja se održava 11 maja?

Teya Dora je dobila broj 11 u 2. polufinalu #pze a dan kada se nosi Natalijna (lila) ramonda je 11.11. koji je u numerologiji anđeoski broj + pesma o miru, ponovnom rađanju, simbolu, sećanju na ovaj narod MA IDE POBEDA I NE STAJE — IvanVu. (@001van) February 27, 2024

Teya Dora koja će večeras nastupiti sa pesmom "Ramonda" u drugom polufinalu Pesme za Evroviziju '24, kao jedan od najvećih favorita i koju su fanovi već Evrovizije već proglasili za pobednika, ima neverovatnu simboliku koja prati njen nastup. Naime, kako je jedan od korisnika društvene mreže X primetio: "Teya Dora je dobila broj 11 u 2. polufinalu #pze a dan kada se nosi Natalijna (lila) ramonda je 11.11. koji je u numerologiji anđeoski broj + pesma o miru, ponovnom rađanju, simbolu, sećanju na ovaj narod".

foto: Printscreen/Instagram

I sama Teya Dora je to istakla gostujući nedavno na Radio Beogradu. Tada je istakla kako je već mesecima od kad je počela da radi pesmu Ramonda, sa kojom se kandidovala da ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji, svuda prati broj 11! Ne samo zato što je pesmu Ramonda posvetila Danu primirja u Prvom svetskom ratu koji se obeležava 11. novembra i smatra se i Danom cveta ramonda, ona je i pesmu poslala na konkurs Javnog servisa baš noći između 10 i 11. novembra i to uveče tačno u 11 sati i 11 minuta kako se vidi na mejlu koji je dobila kao potvrdu da je uspešno konkurisala. U više navrata Teya Dora je u interjuima naglašavala kako je od tada non-stop prate te četiri jedinice. “Toliko često vidim broj 11 11 da sam to počela i da slikam i telefon mi je sada prepun tih slika”, otkrila je Teya Dora za RTS Zvuk. A, onda se desilo da iz Malmea posle njihovog dužeg kolebanja saznamo i da se finale ovogodišnje Evrovizije održava baš 11 maja.

foto: Marina Lopičić

Zato smo u udžbenicima numerologije potražili kako stručnjaci za ovu drevnu veštinu predviđanja tumače brojeve koji mesecima poput Andrićevih “znakova pored puta” prate našu Teya Doru. Numerolozi dakle tvrde da su brojevi poruke od anđela iz univerzuma, te da je stalno viđenje broja 11 izuzetno dobar znak koji ukazuje na manifestaciju, priliku, ljubav srodnih duša i da simboliše otvaranje energetskog portala tako da onoga koga prati anđeoski broj 11 11 čeka dugo priželjkivana mogućnosti ispunjenje velike želje. Uz sve ovo,

Teya Dora je i već jedna od najuspešnijih učesnika na ovogodišnjem takmičenju. Njena svetska slava zbog pesme "Džanum" koja beleži višemilionska slušanja na striming platformama, sigurno će doprineti popularnosti naše zemlje na ovogodišnjoj Evroviziji ukoliko bi se upravo ona i predstavljala.