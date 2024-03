TRUDNA NINA SENIČAR: Prelepom porukom otkrila radosne vesti (FOTO)

Glumica Nina Seničar otkrila je da je u drugom stanju.

Srećne vesti Nina je podelila na svom Instagram profilu slikavši se u uskom braon kombinezonu koji je njen stomak istakao u prvi plan.

foto: Printscreen

- And just like that... Beba broj 2 stiže - napisala je glumica ispod fotografije.

Njeni brojni pratioci nisu krili sreću, te su ispod fotografije ostavili pregršt komentara i čestitaka.

foto: Printscreen

Podsetimo, ovo je Ninina druga trudnoća budući da ima četvorogodišnju ćerku Noru Grejs koju je dobila iz ljubavi sa poznatim američkim glumcem Džejem Elisom.

(Kurir.rs/Blic/A.G.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa