PRVI INTERVJU PREDSTAVNICE SRBIJE NA EVROVIZIJI: "Pobedu nisam očekivala, ali kad mi je Marija Šerifović dala 12 poena..."

Teya Dora predstavljaće Srbiju ove godine u Malmeu sa pesmom "Ramonda".

Tom prilikom ova mlada pevačica prenela nam je svoje utiske sa večerašnjeg takmičenja PZE 2024 u kojem je odnela ubedljivu pobedu.

"Mnogo sam zbunjena, osećam se fenomenalno, ne mogu da saberem misli, jako sam zadovoljna svima koji su glasali, žiriju", izjavila je Teya Dora.

Da li si očekivala pobedu?

"Ne".

Da li si pomislila da ima šanse kada ti je Marija Šerifović dala 12 poena?

06:16 Prvi intervju pobednice PZE Teja Dore

"Kada je ona to rekla, ja sam već sebi u glavi rekla, to je to, ja sam pobedila."

Šta ti je rekla majka, jesi li videla majku?

"Ne, nisam videla majku, nisam ni videla uopšte ko me je zvao"

Sa kim slaviš večeras?

"Sa mojom ekipom".

Šta ćeš poručiti "Ramondom"?

"Da smo mi jak kao narod":

Da li si opravdala popularnost pesme "Džanum"?

"Videćemo, ja se nadam da će ova pesma da zaživi. Smatram da je iskrena emocija pobedila u pesmi i pevaću je na srpskom jeziku. Ja nisam neko ko je stalno bio medijski eksponiran, stalno sam bila iza kulisa, ali želim da bude ludilo mozga ovo što budem pokazala na Evroviziji.

