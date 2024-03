HTELA DA UĐE KOVČEG SINA, ĆERKU IZGLADNJIVALA DOK JE BILA BEBA: Tragičan kraj najfatalnije plavuše je gori od horor filma

Prošlo je 17 godina od smrti Ane Nikol Smit, a mnogi je i danas pamte kao fatalnu plavušu čiji su život obeležile brojne tragedije. Rođena u Teksasu kao Viki Lin Hogan, bila je šesto dete u porodici Donalda Egenea i Virdžinije Hart Hogan.

Majka ju je rodila s 15 godina, a njeni roditelji rastali su se kada je imala samo dve godine. Kada je Ana došla u tinejdžerske godine, njena majka se udala treći put. Kasnije je priznala da ju je očuh, uz majčino znanje, svakodnevno silovao, a kada je imala 13 godina, izbacili su je iz kuće.

U drugom razredu je napustila srednju školu i zaposlila se u restoranu. Tamo je upoznala kuvara Bilija Smita, za kog se udala i rodila sina Danijela. Njihova ljubav trajala je kratko, a Ana se ubrzo zaposlila u striptiz klubu kao plesačica. Osim što je sredila figuru, posvetlila je kosu i fotografiju svojih golih grudi poslala redakciji Plejboja. Oni su je nakon toga nazvali i nekoliko dana posle pozirala je za duplericu pod imenom Ana Nikol Smit.

Postala je Plejboj devojka godine, stekla ogromnu slavu, pa su je čak nazvali i iz Holivuda i ponudili joj uloge u filmovima. Davnih 80-ih primetio ju je bogati naftni preduzetnik Džej Hauard Maršal, koji je tada imao 87 godina. Dugo je pokušavao da je osvoji, a ona je pristala da se uda za njega tek nakon smrti njegove supruge, i to kada je on imao 89 godina. Mnogi su smatrali kako je u brak ušla zbog novca, ali ona je to poricala.

Njihov brak podigao je mnogo prašine, a svaka zajednička fotografija izazvala je zgražavanje javnosti. Džej Hauard Maršal preminuo je samo 13 meseci nakon venčanja. Ana je nastavila da troši njegov novac, a 1996. proglasila je bankrot. Na sudu je završila sa sinom pokojnog supruga, koji je tvrdio da je brak njegovog oca i starlete nevažeći.

Ana je 2006. objavila da je trudna, a mnogi su se pitali ko je devojčicin otac, budući da je ona odbijala da kaže. Starleta je na kraju upisala Hauarda Sterna kao oca. Rekla je da je njen pokojni suprug otac deteta jer je zamrznula njegovu spermu pre njegove smrti. DNK analiza pokazala je da je pravi otac devojčice bio Lari Brikhed, s kojim je neko vreme bila u vezi.

Povrh svega, saznalo se da je izgladnjivala ćerku da bi od nje napravila "seksi bebu".

"Iako je znala da je ispravna količina hrane 84 grama svaka tri sata, insistirala je da joj dajem 70 grama", ispričala je jednom prilikom dadilja male Danijelin.

Njen sin Danijel teško je podneo razvod roditelja, a slomile su ga i brojne selidbe. Danijel je nakon Aninog porođaja došao u bolnicu i tada su se pomirili. Ana je bila presrećna, a 20-godišnjak je odlučio da prenoći u svojoj bolničkoj sobi. Kad je ujutru htela da ga probudi, shvatila je da ne diše. Danijel je preminuo, a obdukcijom je utvrđeno da se predozirao.

Sinovljeva smrt ju je uništila, a na sahrani je napravila incident kada je pokušala da uđe u njegov kovčeg. Postala je suicidalna, a čak je odabrala i modnu kombinaciju u kojoj će je sahraniti. Samo nekoliko meseci kasnije, Ana je pronađena mrtva u hotelu. Prema nalazima obdukcije, preminula je jer je uzela mešavinu tableta. Iza sebe je ostavila petomesečnu devojčicu koju je odgojio njen biološki otac Lari.

