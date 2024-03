"HARI, NE DOLAZI U BRITANIJU - TO BI NAŠKODILO KEJT" Njegov povratak bila bi VELIKA GREŠKA, a evo da li se priča o poverenju

Princ Hari i Megan Markl saznali su da Kejt Midlton ima rak, kada i ostatak sveta, nakon jučerašnjeg saopštenja princeze od Velsa. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa uputili su javnu poruku podrške, i kontaktirali su princezu i princa Vilijama nakon toga, piše Daily mail. A kako se procenjuju njihovi trenutni odnosi sa kraljevskom porodicom i kako će novi razvoj događaja uticati na te odnose?

Ričard Ficvilijam koji prati dešavanja na dvoru, rekao je da veruje da je Hari skrhan zbog Kejt Midlton koju je ranije zvao Ket i koja mu je bila poput sestre. "Da li će doći u Ujedinjeno Kraljevstvo da poseti Kejt, vreme će pokazati", izjavio je.

Poruka Harija i Megan ocenjuje se kao "ljupka" i smatra se da budi nadu da će se razdor rešiti. Međutim, neki misle sasvim drugačije i ističu da je princ pokazao da je bezdušan.

Biograf i istoričar Hugo Vikers poručuje da bi Megan i Hari za sada trebalo da ostanu u Kaliforniji gde žive nekoliko godina kako bi pomogli time budućoj kraljici u borbi protiv raka.

"Ljudi pitaju hoće li se princ Hari vratiti i pomoći im, ali mislim da bi to bilo vrlo kontraproduktivno", napomenuo je. Hari je ranije naglasio da bi se vratio dužnostima nakon Megzita, ako otac Čarls III to zatraži od njega.

Princ je bio u februaru u Londonu da bi se video sa kraljem, očekuje se da će doći u Britaniju u maju, na važnom jubileju Invictus Games, čiji je pokrovitelj.

Daily mail piše da Megan i Hari nisu bili ranije obavešteni o zdravstvenom problemu Kejt Midlton - izvori su tvrdili da su se Megan i Kejt čule u poslednja dva meseca ali da su ti razgovori bili na distanci.

Vikers je poruku vojvotkinje i vojvode ocenio kao ljupku, a na pitanje da li će to dovesti do pomirenje sa porodicom nakon niza skandala, odgovorio je: "Nadajmo se. Iskreno, ne mislim da je to trenutno u planu. Postoji jako mnogo stvari koje se moraju dogoditi pre nego što to postane moguće. Mislim da bi to samo bilo odvraćanje pažnje".

Urednik ITV-a Kris Šip u međuvremenu je rekao da je Hari bio u kontaktu sa bratom Vilijamom nakon vesti da Kejt boluje od raka.

Kejt Midlton za čiji oporavak ovo biti ključno, saopštila da boluje od raka dva meseca nakon što je imala tešku operaciju abdomena u Londonu. U toku je rana faza lečenja. Nije saopšteno o kojoj vrsti raka je reč kao ni detalji o stadijumu opake bolesti.

