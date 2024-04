DEMIJAN HARLI O INTIMNIM GEJ SCANAMA SVOJE MAJKE! Režirao film sa VRELIM KADROVIMA, pa objasnio: "Nama je to potpuno normalno"

Demijan Harli, sin glumice Elizabet Harli, osvrnuo se na mamine 18+ lezbejske scene u filmu koji je režirao i rekao da se „osećao potpuno normalno“ dok ih je snimao.

- Osećao sam se oslobođenom Mrzim što kažem da je to bilo sasvim normalno za nas. Ne znam šta to govori o nama. Razgovarao sam sa dosta mojih prijatelja koji su takođe druga generacija u industriji. Oni kažu isto: da stvari koje ljudima spolja mogu izgledati potpuno čudne, one su normalne za nas jer smo odrasli uz njih i to je naša svakodnevica - rekao je 21-godišnjakinjak za Sandej tajms.

Dodao je i da na snimanju nema potrebe za koordinatorima intimnosti, tvrdeći da je "svima bilo veoma prijatno". Kaže i da je vrlo rano počeo da priča o seksu sa svojom majkom i da ga je ona naučila da je to nešto "lepo i prirodno".

- Ali za razliku od toga, nije mi dozvolila da gledam nasilne scene u filmovima -rekao je on.

(Kurir.rs/Index.hr/A.G.)

