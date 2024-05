WEB IZDAVAČI SE SPREMAJU ZA "POKOLJ": Google u pretragu dodaje odgovore veštačke inteligencije, a to će izazvati POTRES!

Uspešan blog o hrani Kimber Matherne svakog meseca privlači milione posetilaca koji traže ideje za večeru u poslednjem trenutku.

Kreatori poput Mathernea su zabrinuti zbog širenja dometa Google-ovog novog alata za pretragu koji uključuje veštačku inteligenciju. Proizvod, nazvan „Search Generative Experience“ ili SGE, direktno odgovara na upite složenim odgovorima sa više paragrafa koji vode do veza do drugih web lokacija dalje na stranici, gde je manje verovatno da će biti viđene.

foto: Shutterstock

PROMENA ĆE UZDRMATI SAME TEMELJE WEBA

Uvođenje ugrožava opstanak miliona kreatora i izdavača koji se oslanjaju na ovu uslugu za saobraćaj. Neki stručnjaci tvrde da će dodavanje veštačke inteligencije pojačati ionako čvrsti stisak tehnološkog giganta na internetu, što će na kraju dovesti do sistema u kojem informacije pruža samo nekoliko velikih kompanija.

„Njihov cilj je da olakšaju ljudima što je više moguće da pronađu informacije koje žele“, rekao je Matherne. „Ali ako isključite ljude koji su žila kucavica stvaranja tih informacija – koji imaju pravu ljudsku vezu sa njima – onda je to medveđa usluga svetu.

Google svoje AI odgovore naziva „pregledima“, ali oni često samo parafraziraju direktno sa web lokacija. Jedna pretraga kako da popravite toalet koji curi dala je odgovor AI sa nekoliko saveta. Na dnu odgovora, Google se povezao sa The Spruce, web-sajtom za poboljšanje doma i baštovanstvo u vlasništvu web izdavača Dotdash Meredith. Google-ovi saveti za veštačku inteligenciju podigli su frazu iz Spruceovog članka od reči do reči.

foto: Shutterstock

Firma za tehnološka istraživanja Gartner predviđa da će saobraćaj na webu sa pretraživača pasti za 25 procenata do 2026. Ros Hadžens, izvršni direktor konsultantske kompanije Siege Media za optimizaciju pretraživača, rekao je da procenjuje da će za neke izdavače biti najmanje 10 do 20 procenata pogodaka.

Raptive, koji pruža digitalne medije, publiku i usluge oglašavanja za oko 5.000 web lokacija, uključujući Easi Famili Recipes, procenjuje da bi promene u pretrazi mogle da dovedu do gubitka od oko 2 milijarde dolara za kreatore — pri čemu neke web stranice izgube i do dve trećine svog saobraćaja. Raptive je došao do ovih cifara analizirajući hiljade ključnih reči koje ulaze u njegovu mrežu i sprovodeći paralelno poređenje tradicionalne Google pretrage i pilot verzije Google SGE.

Majkl Sančez, suosnivač i izvršni direktor Raptive-a, kaže da bi promene koje dolaze u Google mogle da „nanesu ogromnu štetu“ internetu kakvog poznajemo. „Ono što već nije bilo ravnopravni teren… moglo bi da usmeri svoj put do mesta gde otvoreni internet počinje da bude u opasnosti da opstane na dugi rok“, rekao je on.

foto: Shutterstock

Kada je izvršni direktor Google-a Sundar Pichai najavio šire uvođenje tokom razgovora o zaradi prošlog meseca, rekao je da kompanija pravi promenu na „odmeren“ način, dok „takođe daje prioritet saobraćaju web lokacijama i trgovcima“. Rukovodioci kompanija dugo su tvrdili da je Google-u potreban zdrav web kako bi ljudima dao razlog da koriste njegovu uslugu i da ne želi da povredi izdavače.

„Mislim da moramo da vidimo neverovatan procvat interneta, da vidimo nešto što je zaista otvoreno i slobodno, divlje i veoma uzbudljivo za ceo svet“, rekla je Selena Dekelman, direktorka za proizvode i tehnologiju Vikimedije, fondacija koja nadgleda Vikipediju.

Ljudi koji se oslanjaju na internet da bi zaradili za život su zabrinuti

Google je prvi put rekao da će početi da eksperimentiše sa generativnom veštačkom inteligencijom u pretrazi prošle godine, nekoliko meseci nakon što je OpenAI objavio ChatGPT. U to vreme, tehnički stručnjaci su spekulisali da bi AI chat botovi mogli zameniti Google pretragu kao mesto za pronalaženje informacija. Satia Nadela, izvršni direktor najvećeg Google-ovog konkurenta, Majkrosofta, dodao je AI chatbot u pretraživač svoje kompanije i u februaru 2023. podstakao Google da „izađe i pokaže da umeju da plešu“.

foto: Shutterstock

Gigant pretrage je počeo da pleše. Iako je izmislio veći deo tehnologije veštačke inteligencije koja omogućava chat botove i koristio je za pokretanje alata kao što je Google Translate, počeo je da stavlja generativnu AI tehnologiju u svoje druge proizvode. Google dokumenti, YouTube-ovi alati za uređivanje videa i glasovni pomoćnik kompanije dobili su AI nadogradnje.

Ali pretraga je Google-ov najvažniji proizvod, koji čini oko 57 odsto njegovih 80 milijardi dolara prihoda u prvom kvartalu ove godine. Tokom godina, oglasi na Mreži za pretragu su bili "zlatna krava" koja je Google-u bila potrebna da izgradi svoja druga preduzeća, kao što su YouTube i skladište u oblaku, i da ostane konkurentan kupovinom drugih kompanija.

foto: Shutterstock

Google je u velikoj meri izbegavao odgovore veštačke inteligencije za pretrage koje donose oglase, rekao je Endi Tejlor, potpredsednik istraživanja u kompaniji za internet marketing Tinuiti.

Kada pokaže AI odgovor na „komercijalne“ pretrage, pojavljuje se ispod reda oglasa. To bi moglo naterati web lokacije da kupuju oglase samo da bi zadržali svoju poziciju na vrhu rezultata pretrage.

Google je javno testirao odgovore veštačke inteligencije tokom prošle godine, pokazujući ih malom procentu svojih milijardi korisnika dok pokušava da poboljša tehnologiju.

foto: Shutterstock

Ipak, rutinski pravi greške. Recenzija The Washington Post-a objavljena u aprilu pokazala je da su Google-ovi odgovori veštačke inteligencije ponekad pogrešno razumeli pitanje i da su izmišljali lažne odgovore.

Lestvica za uspeh je visoka. Dok je OpenAI ChatGPT nov proizvod, potrošači su proveli godine sa Google-om i očekuju da će rezultati pretrage biti brzi i tačni. Žurba u generativnu veštačku inteligenciju takođe može naići na pravne probleme. Osnovna tehnologija koja stoji iza OpenAI, Google, Meta i Microsoft-ove veštačke inteligencije obučena je za milione novinskih članaka, postova na blogovima, e-knjiga, recepata, komentara na društvenim mrežama i stranica Vikipedije koji su uzeti bez plaćanja ili traženja dozvole od njihovih originalnih autora .

OpenAI i Microsoft suočili su se sa nizom tužbi zbog navodne krađe dela zaštićenih autorskim pravima

„Kada bi novinari to uradili jedni drugima, mi bismo to nazvali plagijatom“, rekao je Frenk Pajn, izvršni urednik MediaNevs Group, koja izdaje desetine novina širom Sjedinjenih Država, uključujući Denver Post, San Jose Mercury News i Boston Herald. Nekoliko listova kompanije tužilo je OpenAI i Microsoft u aprilu, navodeći da su kompanije koristile članke vesti za obuku svoje veštačke inteligencije.

foto: Shutterstock

Ako bi novinske organizacije dozvolile tehnološkim kompanijama, uključujući Google, da koriste njihov sadržaj za pravljenje AI rezimea bez plaćanja ili dozvole, to bi bilo „pogubno“ za novinarsku industriju, rekao je Pine. Promena bi mogla da ima još veći efekat na novine od gubitka njihovih malih preduzeća sredinom 2000-ih ili nedavnog odlaska kompanije Meta od promovisanja vesti svojim korisnicima, rekao je on.

Prelazak na AI odgovore, a centralizacija weba u nekoliko portala se ne usporava. OpenAI je potpisao ugovore sa web izdavačima — uključujući Dotdash Meredith — kako bi njihov sadržaj prikazao uočljivo u svom chatbot-u.

Matherne, iz Easy Family Recipes, kaže da se priprema za promene ulaganjem u kanale društvenih medija i biltene putem e-pošte.

„Internet je trenutno zastrašujuće mesto“, rekao je Matherne. "Ne znate šta da očekujete."