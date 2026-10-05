Srpski istorijski muzej - slobodan ulaz na programe muzeja povodom manifestacije „Dani evropske baštine 2026“
Srpski istorijski muzej ima zadovoljstvo da Vas obavesti da je za predstojeću manifestaciju „Dani evropske baštine 2026” pripremio zanimljive programe kojima će posetioci moći besplatno da prisustvuju u utorak 6. oktobra.
Ovogodišnja tema manifestacije „Čuvari nasleđa: Kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati” pokreće pitanje očuvanja kulturnog nasleđa za buduće generacije, budući da upravo materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe predstavljaju temelj identiteta, istorije i tradicije.
Manifestacija „Dani evropske baštine” se od 2002. godine održava svake godine u organizaciji i koordinaciji Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu i privredu grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope u cilju promocije i jačanja svesti o zajedničkoj evropskoj baštini i potrebi za njenim očuvanjem, zaštitom i upoznavanjem sa njenim vrednostima.
Posetioci će u izložbenom prostoru Srpskog istorijskog muzeja na Trgu Nikole Pašića u utorak 6. oktobra, pored besplatnog ulaza u periodu od 12 do 19 časova na aktuelne izložbe „Čekajući stalnu postavku” i „Boje koje povezuju vekove”, imati prilike da od 18 časova prisustvuju i besplatnom autorskom vođenju kustosa Nikole Milikića, Borisa Markovića i Srđana Beljića kroz izložbu „Boje koje povezuju vekove”.
Izložba „Čekajući stalnu postavku” je koncipirana tako da daje uvid u pojedine celine buduće stalne postavke – u centralnoj i bočnim salama prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim naslednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, a u ostatku prostora predstavljeni su period prednemanjićkih i nemanjićkih vladara, pad srpske srednjovekovne države pod osmansku vlast, kao i period srpske Despotovine.
Srpski istorijski muzej je na izložbi „Čekajući stalnu postavku” predstavio najvrednije predmete iz svojih zbirki. Među brojnim originalnim eksponatima pre svih izdvajaju se insignije kralja Petra I Karađorđevića – šar, žezlo, kopča za plašt i jedina sačuvana srpska kruna koje su nedavno uvrštene u kulturna dobra od izuzetnog značaja zbog njihove istorijske, umetničke i simboličke vrednosti za kontinuitet srpske državnosti.
Na izložbi su predstavljene i rekonstrukcije kruna i odeždi srpskih srednjovekovnih vladara i vladarki koje su izrađene u konsultacijama sa brojnim relevantnim stručnjacima na osnovu sačuvanih pisanih izvora i fresaka iz manastira, a u cilju osvežavanja kolektivnog sećanja na ovaj period srpske istorije.
Izložba „Boje koje povezuju vekove”, posvećena istoriji srpske zastave, otvorena je povodom ovogodišnjeg državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Zastava, uz grb i himnu, predstavlja jedan od najvažnijih zvaničnih simbola jedne zemlje.
Iako svoju dugu tradiciju vodi još od antičkih vremena, zastava nikada nije menjala svoju funkciju. Ona je nosilac simbola – u doba starog Rima nosila je simbole careva i njihovih legija, u srednjem veku grbove kraljevskih i plemićkih porodica, dok je sa stvaranjem modernih država počela da nosi i nacionalne boje i grbove.
Zastava Srbije takođe ima dugu tradiciju. Iako nije postojala zvanična zastava srpske srednjovekovne države, zastave vladajućih dinastija i plemićkih porodica svakako su bile sastavni deo vladarskih simbola, dvorskog života i ratnih pohoda. Tek u 19. veku Srbija dobija svoju zvaničnu zastavu i grb, koji će, uz izvesne promene, ostati najvažniji simboli Srbije i srpskog naroda.
Na izložbi „Boje koje povezuju vekove” posetioci će moći da saznaju više o istoriji i razvoju srpske zastave i njenog grba, uz originalne predmete i multimedijalni interaktivni sadržaj.
Kao poseban dodatak izložbi napravljene su aplikacije koje će posetioce upoznati sa istorijom i simbolima na srpskoj zastavi i omogućiti im da naprave sopstveni grb na osnovu heraldičkih pravila.
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