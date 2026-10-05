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Srpski istorijski muzej ima zadovoljstvo da Vas obavesti da je za predstojeću manifestaciju „Dani evropske baštine 2026” pripremio zanimljive programe kojima će posetioci moći besplatno da prisustvuju u utorak 6. oktobra.

Ovogodišnja tema manifestacije „Čuvari nasleđa: Kako ga oživeti, sačuvati i preoblikovati” pokreće pitanje očuvanja kulturnog nasleđa za buduće generacije, budući da upravo materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe predstavljaju temelj identiteta, istorije i tradicije.

Izložba Boje koje povezuju vekove Foto: Dragana Udovičić

Manifestacija „Dani evropske baštine” se od 2002. godine održava svake godine u organizaciji i koordinaciji Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu i privredu grada Beograda, a pod pokroviteljstvom Evropske komisije i Saveta Evrope u cilju promocije i jačanja svesti o zajedničkoj evropskoj baštini i potrebi za njenim očuvanjem, zaštitom i upoznavanjem sa njenim vrednostima.

Posetioci će u izložbenom prostoru Srpskog istorijskog muzeja na Trgu Nikole Pašića u utorak 6. oktobra, pored besplatnog ulaza u periodu od 12 do 19 časova na aktuelne izložbe „Čekajući stalnu postavku” i „Boje koje povezuju vekove”, imati prilike da od 18 časova prisustvuju i besplatnom autorskom vođenju kustosa Nikole Milikića, Borisa Markovića i Srđana Beljića kroz izložbu „Boje koje povezuju vekove”.

Izložba „Čekajući stalnu postavku” Foto: Dragan Kurucić

Izložba „Čekajući stalnu postavku” je koncipirana tako da daje uvid u pojedine celine buduće stalne postavke – u centralnoj i bočnim salama prezentovani su predmeti koji su pripadali rodonačelnicima i njihovim naslednicima iz dinastija Karađorđević i Obrenović, a u ostatku prostora predstavljeni su period prednemanjićkih i nemanjićkih vladara, pad srpske srednjovekovne države pod osmansku vlast, kao i period srpske Despotovine.

Srpski istorijski muzej je na izložbi „Čekajući stalnu postavku” predstavio najvrednije predmete iz svojih zbirki. Među brojnim originalnim eksponatima pre svih izdvajaju se insignije kralja Petra I Karađorđevića – šar, žezlo, kopča za plašt i jedina sačuvana srpska kruna koje su nedavno uvrštene u kulturna dobra od izuzetnog značaja zbog njihove istorijske, umetničke i simboličke vrednosti za kontinuitet srpske državnosti.

Foto: Istorijski Muzej Srbije

Na izložbi su predstavljene i rekonstrukcije kruna i odeždi srpskih srednjovekovnih vladara i vladarki koje su izrađene u konsultacijama sa brojnim relevantnim stručnjacima na osnovu sačuvanih pisanih izvora i fresaka iz manastira, a u cilju osvežavanja kolektivnog sećanja na ovaj period srpske istorije.

Izložba „Boje koje povezuju vekove”, posvećena istoriji srpske zastave, otvorena je povodom ovogodišnjeg državnog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Zastava, uz grb i himnu, predstavlja jedan od najvažnijih zvaničnih simbola jedne zemlje.

Iako svoju dugu tradiciju vodi još od antičkih vremena, zastava nikada nije menjala svoju funkciju. Ona je nosilac simbola – u doba starog Rima nosila je simbole careva i njihovih legija, u srednjem veku grbove kraljevskih i plemićkih porodica, dok je sa stvaranjem modernih država počela da nosi i nacionalne boje i grbove.

Foto: Istorijski Muzej Srbije

Zastava Srbije takođe ima dugu tradiciju. Iako nije postojala zvanična zastava srpske srednjovekovne države, zastave vladajućih dinastija i plemićkih porodica svakako su bile sastavni deo vladarskih simbola, dvorskog života i ratnih pohoda. Tek u 19. veku Srbija dobija svoju zvaničnu zastavu i grb, koji će, uz izvesne promene, ostati najvažniji simboli Srbije i srpskog naroda.

Na izložbi „Boje koje povezuju vekove” posetioci će moći da saznaju više o istoriji i razvoju srpske zastave i njenog grba, uz originalne predmete i multimedijalni interaktivni sadržaj.

Kao poseban dodatak izložbi napravljene su aplikacije koje će posetioce upoznati sa istorijom i simbolima na srpskoj zastavi i omogućiti im da naprave sopstveni grb na osnovu heraldičkih pravila.

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