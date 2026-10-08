da li ste znali?

da li ste znali?

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Postoji nekoliko zvukova koji će u sekundi naterati svaku mačku da podigne uši, prekine dubok san i dotrči sa drugog kraja stana: zvok otvaranja konzerve tunjevine, šuškanje kesice sa hranom i ono čuveno, tiho i uporno "pspsps"!

Iako ne reaguje baš svaka mačka, za većinu njih ovaj niz glasova ima gotovo magičnu moć. Ali, u čemu je tajna? Stručnjaci za ponašanje životinja objašnjavaju da se iza ovog fenomena ne krije nikakva čarolija, već čista biologija, fantastičan sluh i prastari lovački instinkt.

Foto: Beavers Loulou, Arterra Picture Library / Alamy / Profimedia

1. Istančan sluh i "nevidljive" visoke frekvencije

Mačke imaju fascinantan sluh. Dok ljudi čuju samo određeni opseg, mačji raspon seže u daleko više tonove. Njihove uši su prava mala remek-dela anatomije – svako uho pokreće više od 20 mišića, što im omogućava da precizno rotiraju uši i lociraju izvor zvuka u milimetar.

Glasovi poput S, C i TS proizvede zvukove izuzetno visoke frekvencije. Kada izgovorite "pspsps", taj zvuk drastično odskače od pozadinske buke u kući i trenutno privlači njihovu pažnju.

bengalska mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

2. Zvuk koji ih podseća na plen i šuškanje u travi

Jedno od najzanimljivijih objašnjenja jeste da zvuk "pspsps" u mačjem mozgu direktno aktivira lovački nagon. Brzi, oštri i tihi šumovi mačku asociraju na prirodne zvukove iz okruženja:

Šuškanje miševa i malih glodara u travi

Zujanje insekata ili ptica u letu

Pomeranje lišća pod šapama plena

Za mačke koje živote provode u zatvorenom prostoru, ovaj neobičan šum prekida monotoniju i u sekundi budi njihovu prirodnu radoznalost – mačka ne mora nužno pomisliti da je u sobi miša, ali iz instinkta mora da proveri šta se dešava.

Foto: Farlap / Alamy / Profimedia

3. Naučeni refleks: Poslastica kao nagrada

Pored biologije, u priči postoji i faktor učenja. Mačke su izuzetno pametne i brzo povezuju uzrok i posledicu. Ako ste u prošlosti izgovorili "pspsps" pa je nakon toga usledilo maženje, otvaranje konzerve ili omiljena poslastica, mačka je taj zvuk urezala u memoriju kao nešto pozitivno.

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Kada mačka shvati da posle određenog zvuka sledi nagrada, njena reakcija postaje gotovo automatska. Zato će jedna mačka dotrčati iz druge sobe na prvi šapat, dok će druga jedva podići uvo – sve zavisi od navika i iskustva.

tojger mačka Foto: Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Zašto vas neke mačke ipak potpuno ignorišu?

Uprkos tome što je "pspsps" postao univerzalan poziv mačkarama širom sveta, pojedine mačke na njega uopšte ne reaguju. Stručnjaci ističu da svaka mačka ima jedinstven karakter i nivo osetljivosti. Baš kao što savršeno znaju svoje ime, ali često svesno odluče da se ne odazovu, tako pojedine mačke procene da im se za jedan "pspsps" jednostavno ne isplati da ustaju iz tople korpe!

(Kurir.rs/ Blic)

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