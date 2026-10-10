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Zamislite grad u kojem su gotovo sve ulice obojene u plavo, mesto u kojem ružičaste fasade dominiraju čitavim starim jezgrom ili naselje u kojem se kuće presijavaju u nijansama žute i zlatne. Iako zvuče kao prizori iz bajke, takva mesta zaista postoje, a neka od njih postala su među najprepoznatljivijim turističkim destinacijama na svetu.

Boje ovih gradova nisu samo zanimljiv detalj koji privlači pažnju na fotografijama. U pojedinim slučajevima povezane su sa istorijom, kulturnim nasleđem i lokalnim verovanjima, dok su drugde postale deo identiteta koji se pažljivo čuva i danas.

U nastavku donosimo šest gradova čiji izgled osvaja na prvi pogled.

1. Šefšauen, Maroko

Šefšauen, Maroko Foto: Aissa / Xinhua News / Profimedia



Na severu Maroka, u podnožju planina Rif, nalazi se Šefšauen, grad koji je zahvaljujući svojim plavim fasadama postao jedna od najfotografisanijih destinacija u zemlji. Njegove uske uličice, stepenice, vrata i zidovi obojeni su u različite nijanse plave, od svetloplave do intenzivnih tirkiznih tonova.

Šefšauen je osnovan 1471. godine, a tokom istorije postao je utočište muslimanskih i jevrejskih izbeglica sa Pirinejskog poluostrva. Danas je poznat po starom gradskom jezgru, tradicionalnim zanatskim radnjama i arhitekturi koja spaja različite kulturne uticaje.

Posebnu pažnju privlači pitanje zbog čega je grad gotovo u potpunosti obojen u plavo. Jedno od poznatih objašnjenja povezuje ovu tradiciju sa jevrejskim stanovništvom, za koje je plava boja imala duhovnu simboliku. Prema drugim tumačenjima, boja je služila i kao zaštita od komaraca ili kao način da se prostor rashladi, ali poreklo ove tradicije nije sasvim razjašnjeno.

2. Džodpur, Indija

Džodpur, Indija Foto: Ellen Rooney / robertharding / Profimedia



Šefšauen nije jedini grad koji se izdvaja po plavim fasadama. U indijskoj saveznoj državi Radžastan nalazi se Džodpur, poznat i kao

"plavi grad", u kojem čitave četvrti čine kuće obojene u različite nijanse ove boje.

Grad je osnovan 1459. godine, a njegovim pejzažom dominira tvrđava Mehrangarh, monumentalno zdanje koje se uzdiže iznad starog gradskog jezgra. Kada se posmatra sa visine, more plavih kuća prostire se ispod tvrđave i stvara prizor koji je postao simbol ovog dela Indije.

Postoji više objašnjenja zbog čega su kuće obojene u plavo. Tradicija se često povezuje sa bramanima, pripadnicima hinduističke svešteničke kaste, čije su kuće navodno bile prepoznatljive po ovoj boji. Pominje se i njena moguća praktična uloga u ublažavanju uticaja velikih vrućina, mada nije pouzdano utvrđeno da je upravo to bio glavni razlog.

Džodpur je danas važna turistička destinacija za sve koji žele da upoznaju istoriju indijskih kraljevstava, tradicionalnu arhitekturu i lokalnu kuhinju. Osim tvrđave, posebno su zanimljive pijace i uličice starog grada, gde se prodaju rukotvorine, tekstil i začini karakteristični za Radžastan.

3. Džajpur, Indija

Džajpur, Indija Foto: Dmitry Rukhlenko / Panthermedia / Profimedia



Još jedan indijski grad poznat po svojoj boji jeste Džajpur, čije su ružičaste i terakota fasade postale jedna od najprepoznatljivijih slika ove zemlje. Za razliku od mnogih mesta čija je dominantna boja nastala postepeno, Džajpur ima veoma konkretnu istorijsku priču.

Godine 1876, povodom posete princa od Velsa, budućeg britanskog kralja Edvarda VII, maharadža Ram Sing naredio je da se gradske fasade oboje u ružičasto. Ova boja smatrala se simbolom gostoprimstva, pa je njen izbor imao posebno značenje. Tradicija je opstala i vremenom postala deo identiteta grada. Danas brojne građevine u istorijskom centru zadržavaju prepoznatljive nijanse ružičaste i terakote, zbog čega Džajpur izgleda kao velika scenografija na otvorenom.

Džajpur je deo takozvanog zlatnog trougla Indije, turističke rute koja povezuje Delhi, Agru i ovaj grad. Zbog spoja arhitekture, istorije i živopisnih pijaca, privlači putnike koji žele da upoznaju bogato kulturno nasleđe zemlje.

4. Izamal, Meksiko

Izamal Foto: Jon G. Fuller / VWPics / Profimedia



Na meksičkom poluostrvu Jukatan nalazi se Izamal, grad koji se izdvaja po velikom broju žutih fasada. Kuće, prodavnice i brojne istorijske građevine obojene su u nijanse od svetložute do zlatne, zbog čega je Izamal poznat kao "žuti grad". Ipak, njegova priča ne počinje sa kolonijalnom arhitekturom. Izamal je bio važno središte drevne civilizacije Maja, a tragovi te prošlosti i danas su vidljivi u obliku arheoloških ostataka koji se nalaze u samom gradu i njegovoj okolini.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti je manastir San Antonio de Padua, izgrađen u 16. veku na mestu nekadašnjeg majanskog kompleksa. Njegovo prostrano dvorište i upečatljiva žuta fasada predstavljaju jedan od simbola Izamala.

Zanimljivo je da se grad često opisuje kao mesto tri kulture, jer se na njegovim ulicama prepliću nasleđe Maja, španska kolonijalna arhitektura i savremeni meksički život.

5. Marakeš, Maroko

Marakeš, Maroko Foto: Cristina Perez / VWPics / Profimedia



Marakeš je poznat kao "crveni grad" zbog karakterističnih zidina i građevina u nijansama crvene, ružičaste i oker boje. Njegov izgled posebno dolazi do izražaja na jakom suncu, kada zemljani tonovi fasada postaju još intenzivniji.

Grad je osnovan 1070. godine, a tokom istorije bio je važno političko, kulturno i trgovačko središte Maroka. Njegove karakteristične boje povezane su sa tradicionalnim građevinskim materijalima, među kojima su zemlja i crvenkasti pigmenti.

U istorijskom jezgru, poznatom kao medina, nalaze se uske uličice, tradicionalne pijace i kuće organizovane oko unutrašnjih dvorišta. Posebno je poznat trg Džema el Fna, na kojem se svakodnevno okupljaju trgovci, ulični izvođači i posetioci iz različitih delova sveta.

6. Santorini, Grčka

Bele kuće sa plavim kapcima na grčkom ostrvu Santorini Foto: Georgios Tsichlis / Alamy / Profimedia



Za kraj, tu je Santorini, jedno od najpoznatijih grčkih ostrva, čije su bele kuće i plave kupole postale gotovo univerzalni simbol letovanja na Mediteranu. U naseljima poput Oje i Fire, bele građevine nižu se uz ivice vulkanske kaldere, dok plavi detalji i kupole crkava stvaraju upečatljiv kontrast sa morem. Iako ne može da se kaže da je čitavo ostrvo obojeno samo u ove dve boje, upravo su one najzaslužnije za njegov prepoznatljiv izgled.

Bela boja na grčkim ostrvima ima i praktičnu ulogu jer pomaže u odbijanju sunčeve svetlosti i smanjenju zagrevanja površina.Međutim, izgled Santorinija rezultat je i lokalne arhitektonske tradicije, kao i načina na koji su se naselja prilagođavala strmom terenu i snažnim vetrovima.

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