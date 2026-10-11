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Jedan sasvim običan prizor iz centra Beograda privukao je pažnju svetske putnice po imenu Madison, koja je tokom posete srpskoj prestonici snimala video za TikTok. Dok je prolazila pored Skupštine Srbije, primetila je nekoliko kombija parkiranih na poznatoj lokaciji i odmah poželela da sazna čemu služe.

"Šta je ovo?", upitala je u snimku, pokazujući na kombije, a zatim zamolila pratioce da joj u komentarima objasne šta se tu zapravo prodaje.

Iako joj u prvi mah nije bilo jasno o čemu je reč, prizor joj se očigledno dopao. Rekla je da joj je sve to "slatko" i "kul", ne sluteći da je naišla na nešto što je mnogim Beograđanima i ljudima iz Srbije potpuno uobičajen prizor.

Naime, reč je o kombijima iz kojih se prodaju udžbenici, školske knjige i druga literatura potrebna đacima. Oni se godinama nalaze upravo u ovom delu grada, naročito u periodu kada se roditelji i učenici pripremaju za novu školsku godinu.

Za nekoga ko je odrastao u Srbiji, ovakav prizor verovatno ne bi bio nešto posebno upečatljiv. Kombiji sa udžbenicima deo su svakodnevice i svojevrsna mala beogradska scenografija koju mnogi prolaznici više ni ne primećuju.

Međutim, upravo ono što je nama potpuno obično je turistima veoma zanimljivo. Strankinja je u svom videu zapravo zabeležila jedan mali detalj beogradskog života koji se lako previdi kada grad gledamo svakog dana.

Ono što je nama svakodnevica, turistima je atrakcija

Njen snimak tako je otvorio i simpatično pitanje, koliko još prizora koje Beograđani smatraju sasvim običnim zapravo može da bude zanimljivo nekome ko grad vidi prvi put.

Od starih zgrada, kioska i pijaca do uličnih prodavaca i malih radnji, Beograd ima mnogo detalja koji možda nisu turističke atrakcije u klasičnom smislu, ali upravo zbog svoje svakodnevnosti predstavljaju deo njegovog karaktera.

A komentari ispod ovakvih snimaka često pokažu i koliko se pogled lokalaca i stranaca na isti grad razlikuje. Ono pored čega mi prolazimo bez razmišljanja nekome ko je prvi put u Beogradu može da izgleda neobično, simpatično, pa čak i potpuno fascinantno.

(Kurir.rs/ Mondo)

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