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Panamu je zadesio izuzetno jak zemljotres magnitude 7,7 jedinica Rihterove skale, ostavljajući iza sebe materijalnu štetu na putnoj infrastrukturi i stambenim objektima. Prema prvim zvaničnim informacijama, u ovom snažnom podzemnom udaru povređeno je najmanje 27 osoba, koje su na sreću prošle sa lakšim telesnim povredama.

Panika među višespratnicama i usijane društvene mreže

Nacionalni sistem civilne zaštite saopštio je da se potres dogodio na manjoj dubini, zbog čega se intenzivno osetio na teritoriji čitave države. U samom glavnom gradu, koji je od žarišta udaljen oko 200 kilometara, zavladala je opšta pometnja. Uplašeni građani u žurbi su napuštali nebodere i istrčavali na ulice kako bi potražili bezbedno mesto.

Pored straha i štete, ovaj događaj obeležio je i nesvakidašnji prizor koji je podigao veliku prašinu na društvenim mrežama. Snimak zabeležen pored jednog bazena brzo je postao viralan. Na njemu se vidi kako se potpuno mirna vodena površina u sekundi pretvara u poddivljale talase koji silovito zapljuskuju i prelivaju ivice pod naletom seizmičkih talasa.

Popucali putevi i haos u trgovinama

Pored pomenutog snimka, internetom kruže brojne fotografije koje svedoče o jačini prirode. Slike prikazuju duboke pukotine na kolovozima, naprsline na fasadama, nadvožnjake i mostove koji se opasno ljuljaju, kao i ispremetane rafove i razbijenu robu u lokalnim prodavnicama.

Video: Ljudi spavaju u šatorima nakon zemljotresa