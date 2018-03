Kada neko pet godina usavršava imitiranje policijske sirene, onda možete da pretpostavite koliko dobro je uvežbao da podražava te zvuke.

E, pa taj momak je i snimio kako izgleda kad on to radi. Verujete nam na reč, sigurno se i sami policajci osvrću kada on "uključi" sirenu u sebi.

Kurir

Autor: Kurir