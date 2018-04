HOROSKOP OTKRIVA: Saznajte sa kakvom ženom će vas prevariti partner!

Recimo da je scenario drugačiji i da se nađete u sličnoj situaciji - evo, sa kakvom ženom bi se to desilo.

Ovan



Ako vam je seksualni život postao manje-više rutina vrlo je verovatno da će vas prevariti. I, to sa onom kojoj je više do skidanja nego do emocija. Muškarci u ovom znaku su avanturisti i ne vole žene koje pre misle na sebe, nego na njih. U tom slučaju budite sigurni da već traži drugu.



Bik



Ovaj znak voli da se oseća sigurno, a ako mu partnerka to ne pruža momentalno će potražiti drugu. Njen izgled ili temperament neće biti toliko bitni, koliko to kako se on oseća pored nje - kao seks bog za kojim je luda.

foto: Profimedia

Blizanci



On želi da isproba sve, pa ako vas vara Blizanac - to može biti sa bilo kojom ženskom osobom. On nema svoj tip, sviđaju mu se sve žene. Da, muškarci u ovom znaku su ženskaroši.



Rak



Ovaj znak će se teško odlučiti na prevaru, ali ako to učini naći će onu koja će mu biti rame za plakanje. Rak često ne vara fizički, već emotivno.



Lav



Jako je dobar u tome da razluči šta je ljubav, a šta seks. Dakle, ako vara, tražiće onu koja je ok sa tim da on ima više seksualnih veza sa strane. Često voli da posećuje prostitutke i misli da je to sasvim normalno.

foto: Profimedia



Devica



Uglavnom je serijski monogamista i potrebno mu je mnogo da prevari. Ako se to desi, biće to neka žena koja će mu podići ego i učiniti da se oseća cenjeno. Ona možda neće biti najlepša na svetu, ali biće atraktivna i pre svega - savršena, što će prevarenu ženu najviše zaboleti.



Vaga



O, da! I, Vage varaju. Često se i pitaju šta ima loše u tome. On voli da pokaže drugima koliko je fantastičan, a prevariće vas sa nekom koja je poput njega - zabavna i šarmantna.



Škorpija



Iako su Škorpije veoma seksualne, isto tako su i strogi monogamisti. Jedini problem može biti kada partnerka nije seksualna koliko i on. Generalno, muškarac Škorpija neće varati, već će raskinuti. Ako prevari, to je obično samo zbog seksa.

foto: Profimedia



Strelac



Potrebno je puno vremena da se Strelac obaveže jednoj osobi. Zato on voli da menja partnere i spontano ulazi u veze. Ako vas prevari, to će biti jer ga je neko uhvatio u pravom trenutku, neka žena avanturističkog i zabavnog duha slična njemu. Ali, ni njoj ni njemu to neće ništa značiti.



Jarac



Od svih znakova, Jarac je poslednji koji bi prevario. Međutim, ako partnerka prevari njega, vrlo je moguće da će se osvetiti. I, to sa ženom koja joj je potpuna suprotnost - blesava i smešna, bez bankovne knjižice.



Vodolija



Muškarac u ovom znaku nije posesivan i partnerki daje svu slobodu u vezi. Ali, kao i Jarac - ako ga ona prevari, vrlo je moguće da će i on to učiniti. On voli jedinstvene i neobične žene, pa će takvu i izabrati - neku koja se izdvaja iz mase.

foto: Shutterstock



Ribe



Ovaj znak ne želi da prevari, ali ako oseti da partnerka nije zadovoljna njime - otići će kod one koja čini da se oseća poželjno. Obično je to neka žena iz sveta umetnosti - plesačica ili glumica - čiji je život ispunjen, ali opet obraća pažnju na njega i pokazuje mu koliko ga želi.

Kurir.rs/AstroZabava, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir