NIKO NE MOŽE DA ME UZBUDI VIŠE OD MENE SAME: Devojka je sama sebi sek*ualna FANTAZIJA, mislila je da je to sa svima slučaj, a onda je saznala da je DRUGAČIJA!

Ako vam se dešava da sami sebe najviše seksualno privlačite, niste jedini, ali ste retki. Ova pojava se naziva autoseksualnost.

"Možda zvuči čudno, ali uvek sam bila privlačna samoj sebi. Kao i mnogi drugi ljudi bila sam nesigurna u vezi svog izgleda i karaktera, ali često bi znala da se pogledam u ogledalo i osetim seksualnu privlačnost. Nisam privlačna devojka, ali pogled na moje golo telo me pali. Dodirivanje svojih oblina, bradavica i meke kože uzbuđuje me više nego bilo šta drugo", piše devojka za BBC.

Dodala je da je dugo mislila da se svi tako osećaju.

"Nisam to smatrala neobičnim dok sa 17 godina nisam slučajno spomenula pred prijateljima. Mislila sam da i oni to doživljavaju i da će razumeti, ali umesto toga su mi se smejali i govorili mi da sam opsednuta samom sobom. Smejala sam se i ja sa njima, a zapravo sam se pitala šta nije u redu sa mnom. To je bilo prvi put da sam shvatila da se po tome razlikujem od drugih ljudi", otkrila je.

Autorka teksta objašnjava da su je često zbog toga smatrali narcisoidnom, ali navodi da to nije slučaj i poziva se na doktorku Dženifer Mekgovan sa londonskog univerziteta.

"Autoseksualci osećaju seksualnu privlačnost kad su sami više nego u društvu drugih ljudi, dok narcisi žele pažnju. Autoseksualnost se, osim toga, ne povezuje s nedostatkom empatije ili želje da zadovoljimo druge, već sa željom za privatnim i posebnim seksualnim iskustvom", navodi doktoka.

Autorka priznaje da je godinama masturbirala fantazirajući o sebi.

"Uglavnom masturbiram zamišljajući kako gola ležim na plaži ili kako se dodirujem u kadi. Tuđ dodir me ne uzbuđuje na isti način. Iako uživam u polnim odnosima s drugim ljudima, da bih doživela orgazam moram da razmišljam o sebi i da se dodirujem", tvrdi ona.

