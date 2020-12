OVAJ HOROSKOPSKI ZNAK JE NAJREĐI U ZODIJAKU: Ako je on među vašim prijateljima, pravi ste SREĆNICI

Većina nas ima zabavnog Strelca u društvu, poverljivog Bika ili Devicu, koja je najčešći horoskopski znak. Međutim, jedan znak, koji slovi za odličnog prijatelja, ipak nosi titulu najređeg.

.Prema The New York Timesu, dva najmanje uobičajena rođendana su Božić, Nova godina, koji svi padaju tokom sezone Jarca, a to drastično smanjuje njihov broj u svetu.

Jarci su najređi horoskopski znak, a radi o odličnim prijateljima i zaista su redak dragulj zodijaka.

Brzo ćete ih prepoznati kada ih upoznate, ponekad će odavati dojam superiornosti, ali znajte da se radi o fasadi i obrambenom mehanizmu. Zapravo su super slatki. Baš zbog toga što mogu održavati svoju 'pokerašku facu' i vole naporno da rade, često brzo napreduju u karijeri i imaju dobre poslove.

Jarci znaju kako da prenesu svoja očekivanja i želje, ali ujedno su prilično praktični i iskreni ljudi. Budući da je Jarac jedan od glavnih znakova zodijaka, rođeni su da budu vođe, pomagači i pokretači. A budući da su u elementu zemlje, stoje čvrsto sa obema nogama na zemlji, što pomaže drugim ljudima da se osećaju sigurno u njihovoj prisutnosti.

Iako se u početku možda ne čine tako, Jarci su jedni od najvernijih prijatelja. Jasno im je šta žele od ljudi - javiće vam ako ne žele da dođu i druže se (verovatno su iscrpljeni od prekomernog rada), ali insistiraće i na brizi o vama kad ste u problemu i kad vam treba prijatelj.

Jarci su takođe pouzdani partneri. Iako imaju reputaciju da su distancirani (dobri su u seksu za jednu noć) nakon što započnete vezu s Jarcem, oni ne odlaze tako lako.

