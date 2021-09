PLATILI 2.100 € VEČERU U RESTORANU KOD POZNATOG KUVARA: Ljudi U ŠOKU zbog cena kod Nusreta, a od napojnice će vam se ZAVRTETI!

Turski kuvar Nusret Gokče, na drutvenim mrežama poznatiji pod imenom Salt Bae, vlasnik je lanca restorana, a postao je popularan zbog načina na koji začinjava meso.

Naime, nakon što iseče biftek, on ga soli tako što ruku savije u laktu, pa so pada niz čitavu njegovu podlatkicu, sve do mesa.

I taj pokret mu je doneo slavu i milione, pa je sada sve više svetskih gradova u kojima Nusret otvara svoje restorane. Trenutno ih ima 17, a nedavno je otvoren i jedan u Londonu, gde su ljude šokirale cene.

Jedan muškarac podelio je na Tviteru račun nakon večere u Nusretovom restoranu, sa kojeg se vidi da je ceh bio 1.812 funti, što je oko 247.000 dinara, a 236 funti, odnosno više od 32.000 dinara je naplaćeno samo za napojnice.

Ovoliki račun napravilo je osam gostiju za stolom, a ljudi su bili krajnje iznenađeni i cenom soka, koja košta devet funti, tj. 1.220 dinara, kao i činjenicom da su im četiri Red Bula naplaćena 44 funte (skoro 6.000 dinara).

"Šta je dođavola zlatni burger? Sto funti, da li je to najbolji burger na svetu? I 630 funti za biftek? Odbila bih da platim i izašla, ovo je ludost", poručila je jedna tviterašica.

"Nadam se da su vam ostatak juneta dali da ponesete! 630 funti za biftek!", "Zašto je baklava 22 funte, moram da vidim tu porciju", čudili su se dalje, prenosi "Daily Mail".

44 great british pounds for 4 redbulls… having a laugh. pic.twitter.com/xgzs8f2cEu — Jamz  (@jjamz_) September 26, 2021

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

06:59 MARADONA I BELIVUK: Legenda fudbala UČESTVOVAO u SUKOBU između Crnogorskih klanova? U igri bio VELIKI NOVAC od prodaje igrača