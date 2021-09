OBAVITE OVAJ MOĆAN RITUAL ZA POČETAK OKTOBRA: Zaštite se, prizovite pozitivne MISLI i energiju u svoj život na jednostavan način

Zahvaljujući ovom moćnom ritualu za početak oktobra, prizvaćete pozitivnu energiju u svoj život, napravićete efikasan štit od negativnosti, a toksične misli će da nestanu.

foto: Profimedia

Ceo oktobar duhovno je povezan sa smrću, jer se veruje da je ovo doba godine kada veo između svetova živih i mrtvih slabi. Tokom Samhaina, paganskog običaja koji je prethodio Noći veštica, taj veo je najtanji piše Sensa.

Svakako, ovaj mesec nije usmeren samo na smrt. Gledano na drugi način, ovo je jednostavno period promena - u prirodi, ali i u vašem ličnom životu, potencijalno. Imajući to na umu, možete provesti oktobar u preduzimanju koraka kako biste zaštitili svoj dom i život od negativnosti, istovremeno pozdravljajući pozitivne promene.

Dakle, čak i ako ne mislite da ćete biti posebno duhovno raspoloženi u oktobru, biće vredno vašeg vremena da ritual bude deo svoje mesečne rutine. To bi vam samo moglo pomoći da primite i prilagodite se redovnim godišnjim promenama. Ovaj ritual možete da sprovodite za redovno čišćenje istog datuma svakog meseca.

foto: Profimedia

Potrebni su vam tamjan, sandalovina ili žalfija, i kadionica, šibice i upaljač, posuda sa vodom i 1 kašičica soli.

Centrirajte se i uzemljite. Izgovorite: "Negativna energija, mrak, nepoverenje, strah, proterujem vas. Snagom svoje volje šaljem vas sa ovog mesta." Nosite tamjan u smeru suprotnom od kazaljke na satu kroz svoju kuću. Uđite u svaku prostoriju i kružite suprotno od kazaljke na satu, slobodnom rukom mašući dimom tamjana u uglove i prolazeći pored velikog nameštaja. Vizualizujte negativnost kao mutnu maglu koja se raspršuje dok se tamjan kovitla u nju. Ponavljajte reči dok se krećete po kući, ako želite.

Kad dođete do početne tačke, odložite kadilicu. Pospite so u vodu i promešajte je prstom, izvlačeći energiju sa zemlje i niz ruku da prođe s prsta u vodu. Izgovorite: "Bezbednost, sreća, zdravlje i obilje, pozivam vas ovde. Napunite ovu kuću svojim mnogobrojnim blagoslovima. Čuvajte nas i štitite." Ponesite posudu sa slanom vodom kroz svoju kuću u smeru kazaljke na satu. Umočite prste u vodu i klizite sa njima po vazduhu, dok cirkulišete prostorijama. Ponavljajte reči dok se krećete po kući, ako želite. Kad dođete do početne tačke, spustite vodu i recite: "Gotovo je."

foto: Profimedia

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:09 NIJE ZOO-VRT SAMO NA KALEMEGDANU: Pogledajte koga ima ispod Pančevačkog mosta a koga na Bežanijskoj kosi! (VIDEO)