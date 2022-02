EVO KAKO JE NASTALA SLAGALICA I ZAŠTO SKOČKO NOSI NAOČARE: Nikola Nešković ispričao sve o KVIZU koji Srbe drži prikovane za TV

Nikola Nešković je idejni tvorac "Slagalice",a ona je prvi put emitovana 1993. godine. Tog 22. novembra, kako se tada zvala "Muzička slagalica" je krenula svoj put na kom je i dalje posle tri decenije.

Radio je brojne kvizove za mnoge televizije.Njegove su i "Sfinga", "Glavolomke", "Mozgalice", slovenačke "Brhtnice", kao i "Lavirint", "Znam da znaš", "Kocka je bačena", "Zlatni krug", "2 na 2" i "Totalni obrt". Za Kurir televiziju je urađena kviz-emisija "Mozaik".

Nikola je bio i prvi voditelj, zajedno sa Draganom Milićević, tada studentkinjom prava. Priča o stvaranju dnevnog kviza počela je u julu 1993. godine.

"Slagalica je pokrenuta na zahtev Milorada Vučelića, nekadašnjeg generalnog direktora RTS. On i ja se znamo još iz SKC, gde je on bio sekretar. Pozvao me je: "Morate da napravite kviz."

Tehnički direktor Jovan Valčić angažovao je grupu studenata završne godine Elektrotehničkog fakulteta kao programere. Kada smo tražili kompjutere, rekli su: "Ali mi ih nemamo." Otišli smo da ih nabavimo privatno. Dobili smo model "286". E, onda smo videli da za svakog takmičara moramo da imamo kompjuter, pa još jedan za sve informacije, pa... Tada je to bila "Muzička slagalica", tako se zvao kviz.

Bile su nacrtane stepenice kroz studio, kao klavijatura - bele i crne dirke, i trebalo je da sve sviraju dok se po njima krećemo. Brzo smo shvatili da je to tehnički neizvodljivo i odustali. Zbog toga smo napravili da svaki segment bude jedna mala igra. Ja sam prvih hiljadu emisija vodio sa Draganom Milićević. Retko ko zna zašto Skočko nosi naočare. On je po meni pravljen. Želeo sam da liči na mene", otkrio je Nešković u ispovesti za Kurir.

On se raduje što kviz traje toliko dugo.

"Danas na špici Slagalice nećete videti moje ime. Moj advokat mi kaže da ih tužimo, a ja neću. Mogao bih sada da napravim skandal i da tražim zaustavljanje emitovanja dok se to ne razreši. Ali, zašto bih uništavao nešto što sam stvorio", iskren je prvi voditelj koji nije zadovoljan što se kviz nema nekih promena.

"Za dve godine navršiće se 30 godina kako se bez prekida emituje moja Slagalica. Oni ništa novo nisu uradili. To i dalje izgleda kako je izgledalo, čak i način vođenja, ma sve. Rejting je dobar, ali kvizu kao što Slagalica treba promena. Na velikoj televiziji tim programima se niko ne bavi i oni su dati sada nekim spoljnim produkcijama da brinu o njima", zapaža Nešković.

Nikola se podsetio i čuvene emisije koju mu je ukinuo Tuđman.

Emisija "Prijatelj zvezda" je išla naredne četiri godine i onda sam im rekao da sad svi puštaju rokenrol, da to nije više to, pa smo 1972. napravili kultnu emisiju "Zeleni megaherc". Ona je išla 20 godina i prestala je da se emituje bukvalno odlukom Vlade Franje Tuđmana; tako da može da se kaže nam je Tuđman ugasio emisiju.

Malo da se našalim, ali to je za tadašnji radio bilo nešto sasvim novo i tehnički veoma zahtevno. To je bila "dupleks" emisija između Radio Beograda i Radio Zagreba. A svi su me zavitlavali da sam to napravio jer je moj kum Vojo Šiljak u Zagrebu, pa bi nam država plaćala druženje. Mene uvek interesuje da bušim medij, da vidim kuda sve mogu da te vode ti putevi i šta može novo da se napravi.

Tako smo povećali komunikaciju i njene mogućnosti. Igrali smo delove čuvenih pozorišnih komada - kod nas je sedela Mira Stupica, a tamo Pero Krvgić, i igrali su. To je bila jako dobra emisija i tu smo pravili džumbus u tehnici radija. Kad dođeš u tehničku službu radija - ništa ne može! Ali, sve može! Samo treba strpljenja. Sve smo radili prvo kao ilegalci, da bismo na kraju to prodavali publici - ispričao je on.

