MLADIĆ NA TIKTOKU NAPRAVIO SKANDAL ŠOKANTNIM PRIZNANJEM! Otišao na svadbu bivšeg, pa sedeo pored NJIH: Noć je bila turbulentna!

Korisnik društvene mreže TikTok, koji se predstavlja pod imenom Kennyblondie (Kenny), je sa fanovima podelio svoju ljubavnu ispovest o bivšem dečku. Video pod nazivom “prvi put idem na svadbu, ženi se bivši” – pregledalo je više desetina hiljada osoba.

- Prvi put idem uopšte na svadbu, a da bi situacija bila još alarmantnija u pitanju je moj bivši dečko koji se danas ženi. Nisam bio danas u svatovima, drugarica mi je bila. Dakle on se ženi. Ako koga zanima, on se zove Hamza - rekao je na početku on:

- Sad se sigurno pitate kako to da ja idem na svadbu bivšem dečku? Tako što mi imamo zajedničku drugaricu, a ta drugarica vodi mene na svadbu. Večeras će da bude skandal. Crno da sluti na radost. Znate to kada sa nekim raskinete a niste završili, imate nešto nedovršeno. E to što je meni nedovršeno, večeras ću da završim. A ako se pitate zbog čega smo raskinuli, raskinuli smo pre godinu dana jer on meni za rođendan nije želeo da kupi auto, koji mi je obećao da će kupiti. Mercedes crveni. Nije i ja sam ga ostavio. Planiram da nosim ovu Svarovski ogrlicu, slomljenog srca koju sam sebi kupio jer mi je bilo srce slomljeno..

- Situacija je alarmantna. Nedelja je 17 časova i 55 minuta. Malopre sam ustao. Noć je bila turbulentna, alarmantna. I ništa mi smo stigli, sa kovertom ali znate moja koverta je bila prazna. Napisao sam na jednom papirčiću “puši ku*ac”. On se šokirao, promenio čovek boju lica, totalno pobledio kada me je video. Odvukao je moju drugaricu na stranu i pitao zašto me je dovela? “Pa šta, vi ste bili prvo prijatelji pa onda nešto drugo” - objasnio je Keni svoju situaciju i nastavio:

- On je čitavu noć bežao od mene. Ja sam želeo s njim da pričam da mi objasni zašto mi nije kupio crveni Mercedes koji je obećao da će kupiti za rođendan. I dečko je celu noć bežao od mene. Odvukao je i tu mladu, ni njoj nije dao da bude blizu mene da ne bih s njom ništa pričao. Pokazao bih vam slike i video ali ne smem. Mi smo bili smešteni na nekom bezveznom stolu, i ja sam povukao drugaricu i mi smo seli kod njegovih roditelja. Moji nesuđeni svekar i svekrva, oni naravno nemaju pojma za mene. Ja sam sedeo i pričao s njegovim ocem nekih 15 minuta, a njemu Hamzi dečku koji se ženi niz čelo lije znoj. Ja sam spreman bio da napravim totalni haos, nisam planirao dugo ostati ali stigla je torta na sedam spratova. Wao cool.

- Oni su sebi isekli torbu, uzeli parče i ja sam se slučajno našao pored torbe i sasvim slučajno gurnuo jednog čiču koji je slučajno gurnuo tortu koja je pala. Hamza je to već znao da je to moje delo, da sam tu došao da napravim skandal. Ja sam se brzo pokupio i otišao u klub. I proslavili smo ženidbu bivšeg” - zavšio je svoj video Kenny.

Za kraj, Kenny je objavio njemu radosnu vest da se Hamza razvodi, a video je postao viralan na društvenim mrežama.

(Kurir.rs)

