VEČERAS NAS ČEKA INTENZIVNO POMRAČENJE MESECA: Ova tri horoskopska znaka osetiće DRASTIČNU PROMENU na ljubavnom planu

Danas nam je na rasporedu, osim početka vikenda, i pomračenje Meseca, koje će se dogoditi tačno u 19.34 sati. Prema najavama astrologa, ovo pomračenje će biti tri puta jače od običnog punog Meseca, pa ne čudi da će biti promena za sve znakove zodijaka.

Prema astrologu Kajlu Tomasu, pomračenja Meseca često donose važne vesti na dan događaja, tokom nedelje nakon njega, a ređe mesec dana pre ili posle. Zato nam predlaže da "obratimo pažnju na vesti koje sada dolaze" jer bi mogle "značajno da vam promene život u sledećih šest meseci".

foto: Profimedia

Iako svaki horoskopski znak nosi svoje promene, neki ih nose više, jače i intenzivnije. U nastavku donosimo tri horoskopska znaka koja će zbog pomračenja Meseca osećati velike promene na ljubavnom i emotivnom polju.

Bik

foto: Shutterstock

Prekretnica u vašem partnerskom životu je ovde! Velike odluke poput zajedničkog useljenja, veridbe ili možda čak venčanja mogle bi da budu na pomolu, zavisno od toga gde se nalazite u vašoj vezi. Isto važi i za poslovna partnerstva, prema Tomasu.

Međutim, ovo pomračenje Meseca moglo bi da donese sasvim suprotno ako ste "na klimavim nogama", dodaje. "Moglo bi da donese intenzivno i dramatično odvajanje, da vas udalji".

Ali Tomas je ipak optimista. "Ako se to dogodi, upućeni ste na nekog drugog i to je način na koji sudbina kaže", objašnjava on. "Slobodnim Bikovima sada je draže da upoznaju nekoga s dugoročnim potencijalom."

Rak

foto: Shutterstock

Od svih znakova zodijaka, Tomas kaže da će strast biti izuzetno jaka za Rakove. Prekretnice se mogu dogoditi u romantici, pravoj ljubavi, hobijima, plodnosti ili kreativnosti gde ćete biti motivisani da sledite želje svog srca i ne pristajete na manje.

Ako ste samac, Tomas veruje da je "veza srodne duše" moguća, dok oni u vezama "možda otkriju da je iskra ponovo upaljena s njihovim dugogodišnjim partnerom".

Ovan

foto: Shutterstock

Tomas kaže da će vam ovo pomračenje Meseca verovatno skrenuti pažnju na to kako "delite, dajete i primate u svojim važnim odnosima". S jedne strane, to bi moglo da ojača vašu vezu "ako ste na stabilnom terenu", ali s druge strane, moglo bi da izazove potres ako "niste na istoj strani".

Isto bi moglo da važi i za vaš romantični život, dodaje. Ovo pomračenje "moglo bi da skrene pažnju" na njega tako što bi "donelo više strasti ili skandala s kojima bi se suočio".

Što god bilo, Thomas predlaže da se suočite s tim.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

01:03 ULAZIMO U GODINU SEDMICE, SADA KARMA ODLUČUJE! Astrolog upozorio: Smeškam se 2023. godini JER ĆE SVAKO DOBITI ŠTA ZASLUŽUJE