OVO JE NAJTAČNIJA ASTRO PROGNOZA ZA JUN: Bikovi menjaju PROFESIJU, Ovnovi staju na LUDI KAMEN, a ovaj znak kupuje AUTOMOBIL

Već na samom početku juna očekuje nas pun Mesec (4.jun), koji donosi emotivne turbulencije i kraj jednog životnog ciklusa. Međutim, Mars i Venera će tokom juna boraviti u Lavu, što će doneti velike promene na emotivnom planu, tako da će ljudi konačno izaći iz kolotečine i uživati u periodu koji je pred nama. Sezona Blizanaca donosi nam vedriji period sa više šale i razonode.

OVAN

Posao - Mars u Lavu vam daje snagu, pa ćete lako prevazilaziti prepreke na poslu tokom juna meseca. Od sredine juna vas očekuju novi poslovni pregovori i moguće potpisivanje važnog dokumenta. Venerin ulazak u Lava doneće vam mogućnost da budete kreativniji na poslu. Novac će dolaziti, ali ćete imati i veće troškove. Druga polovina juna vam je povoljnija za zaradu nego prva. U mesecu koji je pred nama ćete imati bolje rezultate na svim životnim poljima nego u maju.

Ljubav - Venera iza 10. juna ulazi u Lava i donosi vam više strasti i vatrenih susreta. Novu romansu možete da započnete na osnovu velike privlačnosti. Slobodni Ovnovi mogu da dožive avanturu svog života, dok će oni ostali da prošire porodicu. Ukoliko ste u dužoj vezi, lako možete da stanete na "ludi kamen" jer ćete osećati veliku privrženost prema partneru. Mesec jun donosi nove ljubavne susrete i bolje prilike za emotivne odnose.

Zdravlje - Bolje nego u maju.

BIK

Posao - Pred vama je mesec sa puno turbulencija, ali i prelomnih odluka koje mogu da promene vaš život. Venera i Mars u Lavu doneće vam situaciju u kojoj ćete biti na raskrsnici između dva životna puta. Porodična dešvanja će imati veliki uticaj na sve odluke koje budete donosili. Zbog planeta u Lavu na poslu ćete osećati sve veće nezadovoljstvo i to će da počne da se primećuju. Želećete da menjate profesiju, mesto boravka ali i firmu. Pripremite se za izazovan mesec sa velikim promenama. Jupiter u vašem znaku će vas čuvati da donesete ispravne odluke.

Ljubav - Mars u Lavu vam ne odgovara, tako da će bilo koji odnos da zapadne u krizu. Ukoliko ste u braku ili dužoj vezi, tenzije će biti sve veće. Ni vi, a ni partner nećete imati razumevanja za potrebe onog drugog, tako da će svađe biti učestale. Ukoliko ste slobodni, imaćete susret sa osobom koja će vam biti privlačna, ali potpuno drugačija od vas. Nije isključeno da će vam se dogoditi kratkotrajna afera sa nekim ko vam je jako privlačan, ali sa druge strane nerazumljiv.

Zdravlje - Slabije.

BLIZANCI

Posao - Mars u Lavu i Merkur u vašem znaku koji ulazi u prvo polje iza 11. juna donosi vam uspešan period na poslu u kojem ćete lako ostvariti svoje ciljeve. Imaćete veliku pregovaračku moć i mnogi će vas pitati za savet u narednom periodu. Bićete pregovarač kojem nema ravnog, a pojedini ljudi će vas doživljavati kao autoritet u okruženju. Imate šanse da dobijete poslovnu ponudu o kojoj ste maštali, ali će sve zavisiti od vaše lične inicijative. U junu ćete završavati važnu papirologiju, tako da je moguće kupovina novog automobila i kraća putovanja. Na poslu ste ušli u novi ciklus promena u kojem će sve da se promeni u narednih godinu dana

Ljubav - Venera u Lavu donosi vam flert preko poruka od sredine juna. U vašem okruženju nalazi se osoba koja želi bolje da vas upozna. To je neko ko je atraktivan i ponosan na svoje stavove. Iz jednog običnog dopisivanja može da vam se dogodi ljubavna romansa. Ukoliko ste slobodni, očekujte eksploziju strasti i flert preko poruka. Neko će vam u junu otvoreno priznati svoja osećanja.

Zdravlje - Dobro.

RAK

Posao - Mars i Venera u Lavu donose vam aktivan mesec u kojem će vam biti prioritet zarada na poslu. Nije isključeno da ćete tokom juna dobiti bolje plaćenu poslovnu ponudu. Naglašeno dvanaesto polje u junu vam donosi i nove tajne neprijatelje, tako da ljudi u narednom periodu neće biti onakvi kakvi vam se predstavljaju. Mars i Venera u drugom polju donose vam priliku za veliku zaradu. Jupiter iz Bika preko prijatelja donosi vam mogućnost ostvarivanja snova.

Ljubav - Saturn u Ribama probudio je u vama duhovnu stranu i zbog toga je idealan trenutak da izgradite dublji odnos sa osobama koje volite. Ukoliko ste slobodni, imaćete poznanstvo sa osobom koja dolazi sa puta. Pirivlačiće vas osobe koje su ostvarene u svom poslu. Ukoliko ste u braku, zajedničko putovanje bi bilo pravo rešenje u narednom periodu.

Zdravlje - Dobro.

LAV

Posao - Mars i Venera u vašem znaku ukazuju da ćete biti nenadmašni u junu mesecu na svim poljima. Venera u vašem znaku doneće vam veliku pregovaračku moć, a zbog uticaja Marsa ćete usmeriti energiju u pravom smeru. Možda ćete češće ulaziti u konflikte jer nećete trpeti kritike, ali ćete pokazati svoju snagu na radnom mestu. Vama je u ovom peirodu nužno neophodan novi poslovni izazov kako biste pokazali sve svoje potencijale. Sunce u Blizancima donosi vam podršku uticajnih prijatelja.

Ljubav - Venera u vašem znaku donosi vam moguće zaljubljivanje u junu. Venera vam donosi šarm, lepotu i neku vrstu magnetične privlačnosti. Lako ćete osvojiti osobe koje vam se budu dopadale. Ukoliko vam je maj mesec bio dosadan u emotivnom smislu, znajte da će jun potpuno da vas iznenadi. Uran u Biku donosi vam turbulencije ukoliko ste u braku, jer ćete želeti promene u odnosu. Biće vam potrebna sloboda i novi izazovi.

Zdravlje - Osetljivo.

DEVICA

Posao - U junu Merkur ulazi u vaše deseto polje, što ukazuje da će dešavanja na poslu biti prioritet. Saturnovi izazovi aspekti sa Merkurom doneće vam otežavajuće okolnosti i želje za promenom. Mnogi pripadnici vašeg znaka će želeti da promene posao ali trenutak neće biti pravi. Naglašeno dvanaesto polje donosi vam suočavanje sa strahovima, ali i saznanje da imate tajne neprijatelje na radnom mestu. Neko će vam ponuditi da zaradite dodatan novac ali da ne budete prijavljeni za taj posao. Treba dva puta da razmislite pre nego što donesete odluke u junu.

Ljubav - Venera u Lavu donosi vam tajnu simpatiju. Dopašće vam se atraktivna osoba koja verovatno nije slobodna. Ukoliko ste u braku, Saturn će vam doneti krizu sredinom meseca i nerazumevanje sa partnerom će biti veće. Ovo je trenutak kada će u vašem odnosu biti manje prostora za romantiku, a više za obaveze. Slobodne Device mogu da imaju zanimljiv, sudbinski susret sa osobom koja može potpuno da promeni njihova životna uverenja.

Zdravlje - Slabije.

VAGA

Posao - Početak juna donosi vam pozitivan mesec sa boljim dešavanjima. Venera u Lavu pogoduje ostvarivanju vaših očekivanja, a to će se odnositi i na posao. Mars u Lavu donosi vam povratak energije i bolji odnos sa paslovnim partnerom. Sve ono što je delovalo nerešivo tokom maja sada će konačno da bude razmršeno. Imaćete veliku podršku uticajnih prijatelja u narednom periodu i to će vam pomoći da ostvarite svoje snove. Sunce u Blizancima donosi vam priliku za daleka putovanja, ali i saradnju sa inostranim firmama.

Ljubav - Venera u jedanaestom polju koja će se tu pridružiti Marsu donosi vam ljubav iz prijateljstva. Neko sa kim se godinama družite konačno može da vam postane partner. U junu će vam prijateljska podrška biti važnija nego emotivan oslonac, tako da ćete se lako zaljubiti u prijatelja. Pošto je Mars u Lavu privlačiće vas osobe koje su samouverene ali i dominantnije od vas. Svaka vaša nesigurnost konačno može da bude rešena.

Zdravlje - Dobro.

ŠKORPIJA

Posao - Mars i Venera u Lavu podižu vam tenzije na radnom mestu. Imaćete pojačane sukobe sa zaposlenima, a svaku kritiku ćete doživljavati kao udar na sopstvenu ličnost. Potrebno je da ne ulazite u rasprave. Bićete veoma borbeni na poslu i karijera će vam biti prioritet. Pojedini pripadnici vašeg znaka će iznenada odlučiti da promene posao.

Ljubav - Mars u aspektu sa Venerom ukazuje na strastveno poznanstvo na radnom mestu. Imaćete suset sa osobom koja je ambiciozna, ali će vam zbog toga biti veoma privlačna. Spajanje poslovnog i privatnog života može da vam bude izazov, ali i problem. Ukoliko ste u braku, treba da vodite računa da ne dozvolite da vam poslovni život upropasti emotivan odnos sa partnerom.

Zdravlje - Lošije.

STRELAC

Posao - Ukoliko čekate rasplet na poslu, znajte da iza 10. juna počinje dinamičan period u kojem je sve moguće. Poslovna situacija će se odvijati u vašu korist i to treba da imate u vidu u narednom periodu. Veorvatno ćete dobiti zanimljivu poslovnu ponudu koja može da vam otvori nove mogućnosti. Imaćete odličnu saradnju sa inostranstvom, a period je povoljan za daleka putovanja. Sunce u sedmom polju vam dozvoljava da promovišete svoj način rada.

Ljubav - Merkur ulazi u Blizance, pa ćete imati najmanje dve prilike za ljubav. Takođe, Venera ulazi u Lava, pa vam donosi susrete sa osobom koja dolazi sa puta. Na putovanju možete lako da doživite strastvenu avanturu, ali i upoznate osobu iz inostranstva. Privlačiće vas osobe koje mogu da vas nauče nešto novo o drugim religijama ili nacionalnostima. Bilo kakva promena ambijenta može da pojača strast u odnosu sa partnerom.

Zdravlje - Bolje.

JARAC

Posao - Mars i Venera u osmom polju donose vam odličan mesec za sponzorstva. Sunce u Blizancima donosi vam pojačnu komunikaciju na poslu, tako da će jun biti u znaku novih pregovora. Možete da očekujete dobru zaradu, ali će isto tako biti i neplaniranih troškova. U junu ćete pokušavati da rešite pitanje nasledastva. Nije isključeno da ćete se boriti da dobijete sponzorstvo za određeni poslovni projekat. Pred vama je mesec da dobrim mogućnostima na radnom mestu.

Ljubav - Saturn u Ribama vam odgovara, pa ćete imati važne razgovore o tome u kojem pravcu ide vaš odnos sa partnerom. Moguće je da ćete konačno rešiti da ozvaničite odnosa sa osobomdo koje vam je stalo. Ukoliko ste slobodni, u vašem okuženju nalazi se osoba koja želi bolje da vas upozna. Pojedini Jarčevi imaće i susret sa razvedenom osobom.

Zdravlje - Dobro.

VODOLIJA

Posao - Zbog Marsa i Venere u Lavu stalno ćete biti u odbrambenom stavu na poslu i to će početi da se primećuje. Oštro ćete braniti svoje ideje i nećete se slagati sa tuđim mišljenjem. Uvidećete da ste u fazi kada ste spremni za radikalne odluke, taman vas to kasnije koštalo. Mars u Lavu će u vama probuditi pravog buntovnika i to će se osećati na radnom mestu. Ukoliko imate važno poslovno partnerstvo, znajte da će biti na testu, jer će vam se povremeno činiti da su razlike među vašim stavovima sve veće.

Ljubav - Mars i Venera u Lavu donose vam dominantnog partnera. To je osoba koja zna šta hoće, ali isto tako i nameće svoju volju. Ukoliko ste u braku, smetaće vam patnerova potreba da kontroliše vaš život. Slobodne Vodolije biće u prilici da upoznaju osobu koja može da im promeni život. U junu će biti emotivnih turbulencija, ali isto tako i uzbudljivih susreta.

Zdravlje - Dobro.

RIBE

Posao - Mars i Venera u šestom polju donose vam brdo obaveza u junu mesecu. Imaćete posla preko glave, ali ćete biti u poziciji da nametnete svoje stavove. Sunce u Blizancima doneće vam i više rada od kuće, tako da se spremite za nove izazove. Jupiter u Biku zaslužan je za nove pregovore, ali i kraća putovanja koja mogu da vam budu isplativa. Imate mogućnost da završite važnu papirologiju.

Ljubav - Venera u šestom polju donosi vam ljubav na poslu. To je neko ko je ambiciozan, ponosan i fokusiran na svoje ciljeve. Merkur u Blizancima doneće vam najmanje dve osobe koje će vam se javljati. Komunikacija će biti intenzivinija, ali će vam biti privlačno sve ono što je drugačije. A to će biti upravo jedna osoba na radnom mestu.

Zdravlje - Slabije zbog Saturnovog uticaja.

