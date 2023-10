ŠTA SE DESI SA TELOM AKO PIJETE PIVO SVAKI DAN? Srbi uživaju u ovom piću, a ovo su posledice sa kojima mogu da se suoče zbog njega

Za mnoge od nas hladno pivo posle dugog radnog dana ili tokom neobaveznog druženja sa prijateljima predstavlja prijatan ritual. Urednici portala "Eat This, Not That" otkrili su šta se zapravo dešava sa vašim telom ako ispijanje piva postane svakodnevna navika.

Pivo, kao i svako alkoholno piće, može značajno uticati na vaše telo. I, kao i kod svake hrane ili pića, umerenost je ključna za odgovorno uživanje. Dok neke studije pokazuju da umerena konzumacija piva može da ponudi određene zdravstvene beneficije, kao što je jačanje zdravlja srca i obezbeđivanje esencijalnih hranljivih materija, svakodnevno ispijanje piva može dovesti do brojnih zdravstvenih problema.

foto: Shutterstock

Svakodnevna konzumacija piva ima brojne posledice, od debljanja i problema sa jetrom do poremećaja sna i dehidracije. Zato je važno razumeti kako ovo omiljeno piće utiče na vaš organizam i koje su potencijalne posledice prekomerne konzumacije.

Evo šta se dešava sa vašim telom ako pijete pivo svaki dan!

Gojenje

Pivo je bogato praznim kalorijama, što doprinosi debljanju ako se konzumira svakodnevno. Prema studiji iz 2015. godine, te dodatne kalorije, posebno iz ugljenih hidrata u pivu, mogu se brzo sabrati. Dobijanje na težini može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući gojaznost i povezane komplikacije.

Dehidracija

Svakodnevna navika ispijanja piva može izgledati bezopasno, ali može dovesti do dehidracije, zbog čega ćete se osećati iscrpljeno. Alkohol je diuretik koji podstiče vaše telo da izlučuje više tečnosti nego što unosite. Istraživanja pokazuju da dehidracija može dovesti do glavobolje, umora, preterane žeđi i letargije.

foto: Shutterstock

Slab imuni sistem

Studija iz 2015. pokazala je da prekomerna konzumacija alkohola može potisnuti imunološku funkciju, čineći vas podložnijim infekcijama.

- Alkohol može da oslabi vaš imuni sistem, čineći vas podložnijim bolestima. Takođe može da ugrozi oporavak uopšte, što dovodi do smanjenog učinka u teretani - upozorio je lični trener Majkl Masi.

Povećan rizik od bolesti jetre

Nije tajna da stalna dnevna konzumacija piva ugrožava vašu jetru. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), prekomerni unos alkohola može dovesti do upale jetre, masne bolesti jetre i ciroze tokom vremena.

- Hronično pijenje može dovesti do masne jetre, hepatitisa ili ciroze. Ali rizici su mnogo manji ako pijete umereno - kaže Masi.

Poremećaji spavanja

Iako vas pivo u početku može učiniti pospanim, istraživanja sugerišu da alkohol ometa kvalitet sna, što dovodi do čestih buđenja i nedostatka mirnog odmora. Vremenom, to može dovesti do poremećaja sna i dnevnog umora.

foto: EPA/TRACEY NEARMY

Nedostaci hranljivih materija

Alkohol može ometati apsorpciju esencijalnih vitamina i minerala, što dovodi do potencijalnih nedostataka hranljivih materija. Konkretno, može sprečiti apsorpciju vitamina B, koji igraju ključnu ulogu u proizvodnji energije i opštem zdravlju.

Problemi sa zdravljem kože

Alkohol dehidrira, a hronična dehidracija može dovesti do suve kože koja se ljušti. Osim toga, alkohol širi krvne sudove, što može rezultirati crvenilom lica i pucanjem kapilara.

- Vremenom, dehidracija može da smanji elastičnost kože i doprinese razvoju bora. Osim toga, alkohol može da ometa apsorpciju hranljivih materija, uključujući esencijalne vitamine kao što su vitamin A i antioksidansi, koji su ključni za zdravlje kože. Nedostaci ovih hranljivih materija može narušiti sposobnost kože da se sama regeneriše i štite od stresnih faktora iz okoline. Kod nekih pojedinaca, alkohol takođe može pogoršati upalna stanja kože kao što je rozacea, što dovodi do pogoršanja i povećanog crvenila - rekao je Masi.

foto: Profimedia

Nedostatak koordinacije

Dok vas jedno pivo može opustiti, više ovog pića može narušiti vašu koordinaciju i motoričke sposobnosti. To može dovesti do smanjene rasuđivanja, povećanog rizika od nezgoda i mogućih povreda.

- Alkohol utiče na vaše motoričke sposobnosti i vreme reakcije. U zavisnosti od vaše tolerancije i količine koju pijete, možete se izložiti riziku od povrede ili lošeg učinka fizičkim naporom - objasnio je Masi.

Disregulacija šećera u krvi

Prema studiji iz 2015. objavljenoj u časopisu Biomolecules, redovna konzumacija piva može uticati na nivo šećera u krvi, što dovodi do potencijalnih problema poput insulinske rezistencije i povećanog rizika od dijabetesa tipa 2.

foto: Profimedia

To je zato što sadržaj šećera u nekim vrstama piva, zajedno sa efektima alkohola na regulaciju insulina, može poremetiti sposobnost vašeg tela da efikasno upravlja šećerom u krvi.

Povećan rizik od raka

Prema Nacionalnom institutu za rak, svakodnevna konzumacija piva povećava rizik od određenih vrsta raka, uključujući rak usta, grla i jednjaka. Etanol u pivu može oštetiti ćelije koje oblažu ove oblasti, povećavajući podložnost razvoju raka.

(Kurir.rs/net.hr)

