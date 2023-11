ŠTA JE "CIK-CAK" TEHNIKA KOJOM JE ŽOZEFINA IZLUĐIVALA NAPOLEONA U KREVETU: Stručnjaci konačno došli do zaključka šta mu je radila

Mari Žozef Roz de la Pageri, najbolje zapamćena u istoriji kao Žozefina, i Napoleon Bonaparta imali su čuvenu strastvenu vezu, a njihove avanture iz spavaće sobe očarale su Francusku - a očaravaju i istoričare dan-danas.

Obožavatelji blokbastera Ridlija Skota o ovom francuskom vladaru, koji je ponovo oživeo brak Napoleona (utelovio ga je Hoakin Finiks) i Žozefine (glumi je Vanesa Kirbi) sada su ponovo pokrenuli intrigu oko tog istorijskog ljubavnog odnosa.

Ali postoji jedan element koji ljubitelji istorije tek treba da shvate - a to je Žozefinina poznata "cik-cak" tehnika kojom je znala da raspameti svog dragog u krevetu. Zbog njene metode zadovoljavanja svog partnera francuski vojni zapovednik često bi ostao zbunjen i čeznuo bi za svojom dragom u spavaćoj sobi čak i nakon njihovog razvoda. Međutim, šta to uključuje Žozefinina posebna metoda ostaje potpuna misterija.

No, novinari Daily Mail-a su kontaktirali britansku stručnjakinju za seks, Trejsi Koks, i zajedno s njom pokušali da razreše prastaro pitanje o tome kako je "cik-cak" tehnika znala da zagreje revolucionarnog vođu.

Napoleon je doduše bio naivan i neiskusan kad je suprotni pol u pitanju, a navodno je izgubio nevinost u jednom pariskom bordelu, iako su mu za to bila potrebna četiri pokušaja.

Kad je upoznao fatalnu Žozefinu, koja je bila šest godina starija od njega, ona ga je uvela u svet senzualnog užitka, uključujući i pomenutu seksualnu tehniku. Istoričari su se svojski trudili da shvate šta bi ta tehnika mogla da uključuje, a Koks je sada konačno ponudila konkretne odgovore.

"To mora biti povezano s oralnim seksom", rekla je za Femail. Tvrdi da bi imalo više smisla da je Napoleon tu metodu primenio na Žozefinu, jer "kad koristite jezik na ‘cik-cak‘ način to znači da stimulišete sva područja klitorisa, umesto da se fokusirate samo na jednu tačku", navodi stručnjakinja za seks. Međutim, ta metoda može da se primeni i obrnuto.

"Možda je to učinila dok mu je pružala oralni seks, prelazeći jezikom preko glavića, najosetljivijeg dela penisa, kako bi bila sigurna da cilja na frenulum, koji je pak najosjetljiviji deo glavića", objašnjava Koks.

Žozefina je pre Napoleona bila u braku s vikontom Aleksandrom de Beuharnaisom i imali su dvoje dece, iako to sigurno nije bila ljubavna veza s obzirom na to da je Žozefina jednom prilikom izjavila da ga je njegov otac naterao da se oženi njome. Njen suprug Aleksandar na kraju je pogubljen na giljotini tokom Jakobinske diktature, ali Žozefina je spasena kada je Robespjer svrgnut s vlasti.

Međutim, njeno preživljavanje imalo je svoje prednosti i vratilo ju je na društvenu scenu, jer su aristokrate uživale u plodovima svoje slobode. Tada je upoznala Pola Barasa, starijeg vojnog zapovednika, koji je svog štićenika, vojnog časnika Napoleona Bonapartu, pripremao za vlast. Baras je bio na vrlo lošem glasu po pitanju morala, a govorkalo se da je čak bio intiman sa Žozefinom, pre nego što je ona postala Napoleonova supruga. Takođe se šuškalo i da je ona zapravo od Barasa izmolila da mladom Napoleonu da prvo važno vojno zapovedništvo, u pohodu na Italiju.

Kada je Baras upoznao Žozefinu s Napoleonom, ona je uverila mladića da mu se duboko divi, a on joj je u potpunosti verovao i jako se zaljubio. Kad su prvi put vodili ljubav 1975, napisao joj je pismo u sedam sati ujutro: "Probudio sam se pun tebe. Sećanje na jučerašnje opojno veče nije dalo odmora mojim čulima. Slatka i neuporediva Žozefina... Iz tvojih usana i srca osećam plamen koji me prži. Vidimo se za tri sata. Do tada, mio dolce amore (moja slatka ljubavi), šaljem ti hiljade poljubaca, ali nemoj me ljubiti, jer tvoji poljupci zapale moju dušu."

Njihovo venčanje bilo je skromno, a održano je dva dana pre nego što je Napoleon otišao u osvajanje Italije u martu 1796, čime je ona postala carica Žozefina, prva carica Francuske. Njihova veza bila je vrlo burna, a 1809. usledio je razvod na njen zahtev, nakon što nije uspela da mu rodi naslednika. Nakon toga 1810. oženio se Mari-Luisom od Austrije, a s njom je dobio sina, Napoleona II, koji će nakon Napoleonove abdikacije 1815. nakratko postati car Napoleon II. Mari-Lui napustila je Napoleona 1814, kad je on prognan na Elbu.

