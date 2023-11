OVE TRI STVARI TREBA DA LAŽETE NA RAZGOVORU ZA POSAO: Ekspertkinja za zapošljavanje otkriva uz koje TRIKOVE ćete ga sigurno dobiti

Kažu da je iskrenost najbolja politika, ali jedna ekspertkinja za zapošljavanje otkrila je da postoje tri stvari o kojima treba da lažete na razgovoru za posao ako ne želite da ga uprskate.

Boni Dilber ekspertkinja je za zapošljavanje u jednoj tehnološkoj kompaniji je u TikTok videu otkrila koje bele laži mogu da vam pomognu da se istaknete među ostalim kandidatima i prođete u drugi krug.

1. Razlog zbog kojeg ste otišli s prošlog posla

"Ako ste otišli s prošlog posla jer vam se ne sviđa, jer se niste slagali sa šefom ili kolegama – o tome ćete lagati. Molim vas, nemojte im reći da vas šef ne voli, nemojte im reći da je bilo teško raditi s kolegama. Sve što će oni čuti je da ste problematični", objasnila je.

"Umesto toga, recite da je sve išlo super, ali ste poželeli više izazova", dodala je.

2. Zašto želite posao

Iako je svesna da svi ljudi traže novi posao zbog novca i povlastica, Boni tvrdi da nikada to ne smete da otkrijete jer je to za njih znak upozorenja da vam je samo stalo do novca.

"Umesto toga spomenite da ste strastveni prema misiji kompanije i naglasite da ćete se dobro uklopiti u kolektiv", dodala je.

3. Planovi za budućnost

"Nije me briga treba li vam taj posao samo nakratko ili vam plata ne odgovara i daćete otkaz čim nađete nešto bolje. Kad vas pitaju koji su vam planovi za sledećih pet godina - vaši planovi su da budete u toj kompaniji i rastete u njoj."

"Svaka kompanija želi zaposlenog koji će ostati i rasti s njima", dodala je, pa za kraj poručila: "Ovo su samo moja mišljenja i ljudi treba da pristupe intervjuu na način koji im odgovara."

(Kurir.rs/ Index.hr)

