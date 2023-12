LJUBAVNI HOROSKOP ZA DECEMBAR: Evo koja 3 astro znaka su na KORAK OD RAZVODA, a njima će se promeniti život iz korena

Pogledajte šta vam donosi mesec decembar na polju ljubavi.

Ovan

Venera vam donosi velike probleme kada je u pitanju komunikacija sa partnerom, a za one Ovnove koji su slobodni, moguće je da će obnoviti zanimljive kontakte iz prošlosti. Najvažniji savet za Ovnove je da povedu računa o njihovoj potrebi da se ističu prvi plan.

Bik

Situacija sa partnerom dobija jako dobar nastavak . Zauzeti Bikovi mogu računati na veoma dobre odnose sa partnerom i na jako dobre poslovne dogovore do kraja godine. Slobodni Bikovi mogu očekivati jako zanimljiv susret sa osobom u znaku Lava ili Ovna sredinom meseca.

Blizanci

Kada su u pitanju emocije Mars u znaku Blizanaca stvara osećaj da pripadnici ovog znaka ne umeju da izađu na kraj sa osećajem ljubomore. Ovo se posebno odnosi na Blizance koji su u stabilnim vezama i ovo je veliki teret što se tiče njihovog odnosa. Savet je ne donositi nagle odluke.

Rak

Kada su u pitanju Rakovi njihovo emotivno stanje je veoma nestabilno jer Venera pravi opoziciju na njihovo Sunce. Stabilni odnosi mogu biti na neki način " poljuljani " ali slobodni Rakovi mogu doživeti razočarenje do kraja meseca što se tiče emotivnih odnosa.

Lav

Za sve Lavove ovo veoma napet period zato što je situacija sa partnerom je veoma kritična. Partnerski odnos je već neko vreme doveden u pitanju zbog nerazjašnjenih stvari iz prošlosti. Slobodni Lavovi su okupirani svojom poslovnom stranom i ne interesuje ih previše emotivna strana.

Devica

Venera pokreće veoma zanimljive planove za sve one Device koje imaju stabilnost u vezama. Moguće je zajedničko putovanje do kraja meseca. A za slobodne pripadnike ovog znaka do kraja meseca moguće je upoznavanje sa osobom u znaku Raka ili Škorpije.

Vaga

Vaša emotivna situacija je veoma napeta jer partner oseća veliki pritisak sa vaše strane. Do kraja meseca budite spremni da iskažete svoje mišljenje i da ne trpite ničiji psihološki * teror *. Za sve Vage koje su solo varijanti stiže zanimljiv susret do kraja meseca.

Škorpija

Ljubavna situacija je veoma strastvena pod uticajem ove Venera donosi jako zrele odluke za sve one Škorpije koje su u braku ili u vezi. Što se tiče slobodnih osoba u ovom znaku, osobe iz prošlosti može postati veoma zanimljiva upravo zbog velikog razumevanja trenutne situacije.

Strelac

Ovaj znak je pod velikim pritiskom Marsa i kada je u pitanju ljubav svi Strelčevi imaju osećaj da su pomalo "pogubljeni". Najbolji savet bi bio da povedu računa o sebi i o svojim emocijama, da ne troše sebe uzaludno objašnjavajući svoje emocije.

Jarac

Venera stvara osećaj da ste * svoj na svome * i daje vam jako lepe prilike da uspete u ljubavi. Za one koji imaju stabilnost u ljubavi ovo ide van period da se posvete malo više poslu i poslovnim aspektima uz veliku podršku partnera. A oni koji su slobodni posle 15. decembra imaće jako zanimljiv poziv od osobe u znaku Ribe.

Vodolija

Ovaj znak je pod opterećenjem zbog velikih očekivanja od strane partnera. Najvažnije da se opuste i da se prepuste svemu onome što se dešava jer to je jedini način da mogu opstati u normali. Zauzete osobe u ovom znaku moraju povesti računa o avanturi koja im se smeši.

Ribe

Venera stvara velike sukobe na relaciji sa partnerom. Najbolje bi bilo da ove osobe čuvaju sebe i svoj integritet i da ne dozvoljavaju da drugi komanduju sa njihovim životom. Do kraja meseca veoma inspirativan susret za sve one Ribe koje su u slobodnoj varijanti.

(Kurir.rs/Najžena)