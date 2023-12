OVAJ HOROSKOPSKI ZNAK ĆE U 2024. DOBITI SUDBINSKI DŽEKPOT: Ovako dobar period dešava se JEDNOM U 60 GODINA, stiže ogromna sreća

Ako verujete u horoskop, ili prosto želite da se malo zabavite i možda naoružate optimizom i dobrim predviđanjem, hajde da vidimo šta to kaže godišnji horoskop za 2024. godinu. Naime, jedan znak Zodijaka imaće posebno mnogo sreće u godini ispred nas i sve će mu ići od ruke. Tako bar tvrde dve najpoznatije ruske astrološkinje, Vasilisa Volodina i Tamara Globa.

I jedna i druga kao znak kome će sve ići od ruke u 2024. godini izdvojile su Vodolije! Vasilisa Volodina, prenosi "Rosbalt", tvrdi da Vodolije i te kako rezonuju sa narednom godinom jer će ona biti u znaku Zelenog drvenog zmaja, koja se događa jednom u 60 godina u kineskom horoskopu.

foto: Profimedia

Nova godina će Vodolijama doneti uspeh na svim poljima - u karijeri, ljubavi, ličnim pitanjima, porodičnim okolnostima...

Početak godine biće uspešan za nove projekte ili promenu posla, tvrdi Tamara Globa za portal "Hibiny.ru". Za one koji ostaju na sadašnjem radnom mestu, otvaraju se odlične mogućnosti za razvoj karijere. Njihove ideje biće tražene među menadžmentom, što će dovesti do bonusa na poslu i povišice. Takođe, moguć je i dodatni, neočekivani prihod iz nepoznatog izvora. Ako ste dugo imali snove o posedovanju sopstvenog biznisa, ovaj plan bi mogao da se realizuje do leta naredne godine. Zato, ako već niste, zapnite i poradite na razvoju svog posla. Leto će biti odličan period i da Vodolije zarade više novca i umnogome poprave svoju finansijsku situaciju.

foto: Profimedia

Krajem proleća, Vodolije će doživeti prijatne promene u ličnom životu; to bi mogla da bude vest o prinovi u porodici ili romantično poznanstvo. Ipak, jesen je ta koja će drastično povećati šanse da promene svoj lični život na bolje i upoznaju pravu ljubav.

Ono što je najvažnije jeste da će u 2024. Vodolije moći da ostvare svoje najskrivenije snove; sve što je potrebno jeste da ispravno postave ciljeve i da uporno rade na njima.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Bonus video:

01:59 DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV)