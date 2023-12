KAKO UŠTEDETI NOVAC TOKOM PRAZNIKA: Pridržavajte se ovih 5 finansijskih granica i neće vas BOLETI GLAVA kada zavirite u novčanik

Nije tajna da praznici mogu biti iscrpljujući, i emocionalno i finansijski. Reklame i oglasi na društvenim mrežama podstiču nas da učestvujemo u prazničnim aktivnostima dok putujemo u posetu voljenima i pokušavamo da pronađemo savršen poklon za sve. Za one koji žele da planiraju budžet za praznike, ovo može biti nezgodno, posebno ako vaši prijatelji i porodica nisu na istoj strani sa vama kada su u pitanju finansije ili potrošnja tokom praznika. Ako želite da maksimalno iskoristite prazničnu sezonu, a da pritom ne bankrotirate, pročitajte pet granica koje sada možete postaviti sa prijateljima i porodicom da biste se postavili za finansijski uspeh.

1. Dogovorite se o limitu potrošnje za svačiji poklon

Važno je postaviti ukupan budžet za prazničnu potrošnju, ali još jedan jednostavan način da držite svoje finansije pod kontrolom je da postavite granicu troškova poklona sa prijateljima i porodicom. Da li znate onu osobu koja izgleda uvek preteruje sa poklona? Povucite ih u stranu i dajte im do znanja da uvek cenite njihove poklone, ali ove godine biste želeli da postavite ograničenje koliko je u redu da potrošite jedno na drugo. Ovo može da skine pritisak sa vas da se osećate kao da morate da dorastete njihovom poklonu i da oboje uštedite nešto novca.

Osim tih razgovora, sedite i sami pregledajte svoje finansije i planirajte prazničnu kupovinu u skladu sa svojim budžetom. Napravite spisak svih za koje želite da kupite poklone i odredite budžet za svaku osobu koja vam odgovara. Ovo će vam dati holistički pogled na vašu prazničnu potrošnju i postaviti parametre kada dođe vreme za kupovinu. Koliko god primamljivo bilo da pređete limit ove godine, imajte na umu svoj budžet i nećete biti iznenađeni krajnjim ishodom u januaru.

2. Ograničite broj aktivnosti u kojima učestvujete

Ovo može biti teško, posebno ako ste društveni leptir koji voli da prisustvuje svim prazničnim zabavama. Koliko god da su ovi događaji zabavni, oni se mogu gledati kao trošak ako uzmete flašu vina ili kupite novu odeću za svaku zabavu na koju ste pozvani. Rešenje? Postavite ograničenje na broj zabava kojima prisustvujete i popunite ostatak svog kalendara besplatnim ili jeftinijim aktivnostima.

3. Predložite "secret santa" razmenu poklona umesto kupovine za više ljudi

Jedan od najbržih načina da ispraznite svoj bankovni račun tokom praznika je da date poklone svima koje poznajete i volite. Ovo može biti ispunjeno, ali ako želite da uštedite novac, važno je da se držite svog budžeta. Jednostavan način da to uradite je da predložite grupnu razmenu poklona kao što je Secret Santa gde je svako odgovoran samo za kupovinu jednog poklona za jednu osobu. Ovo je posebno korisno ako obično kupujete za sve u vašoj kancelariji ili grupi prijatelja. Ako je vaš jezik ljubavi darivanje, možda će vam biti teško da obuzdate svoju želju da kupujete za sve, ali će vam dugoročno uštedeti mnogo novca. Dodatni bonus? Možda ćete čak otkriti da ste u mogućnosti da date značajniji poklon jer niste pod stresom oko pronalaženja pravih stvari ili trošenja novca na više ljudi, piše The Every Girl.

4. Dajte alternativne poklone

Naravno, par UGG čizama je odličan poklon, ali ponekad su najbolji pokloni ručno rađeni predmeti ili možda uopšte nisu stvari. „Ulaganje misli, kreativnosti i vremena u pravljenje poklona je odličan način da pokažete prijateljima da ih cenite“, kaže Šeron Flečer, finansijski savetnik za Northwestern Mutual. Neki laki i jeftini „uradi sam“ pokloni koje možete pokloniti ove praznične sezone uključuju personalizovane albume, uramljene fotografije ili domaće deserte. Takođe možete da poklonite svoje vreme ove sezone tako što ćete predložiti besplatnu aktivnost sa temom praznika, kao što je okupljanje u vašem stanu dok pijuckate domaći kakao ili organizovanje gledanje prazničnih filmova ili veče društvenih igara.

5. Ponudite prijateljima da umesto putovanja dođu kod vas u goste

Pokloni i događaji nisu jedini aspekti praznika koji mogu da iscrpe vaš bankovni račun. Sezona praznika često uključuje mnogo putovanja da biste videli prijatelje i porodicu - posebno ako planirate da putujete u decembru i januaru na velike praznike. Srećom, ovde postoji nekoliko rešenja ako se putovanje jednostavno ne uklapa u vaš budžet ove godine.

Kao prvo, umesto toga možete pozvati svoje prijatelje i porodicu da dođu kod vas na vikend. „Dok je organizovanje događaja i dalje finansijska odgovornost, verovatno će koštati manje od rezervacije avionske karte ili plaćanja goriva,“ kaže Flečer. Gosti za praznike mogu biti zabavan način da pokažete svojim najmilijima kakvo je godišnje doba u vašem gradu. Povedite ih u obilazak sa najboljim prazničnim svetlima, pogledajte predstavu, pripremite lep obrok i priredite razmenu poklona za zaista posebno praznično iskustvo.

