POGREŠNO SMO STAVLJALI LAMPIONE NA JELKU SVE OVE GODINE? Kažu da je ovako mnogo bolje i još može da se uštedi koji dinar (VIDEO)

Ako lampione obmotavate oko jelke, ne radite pravu stvar. Postoji drugačija metoda i baš je zanimljiva!

Da li ste ikada razmišljali o tome da možda celi život pogrešno stavljate lampice na vašu novogodišnju jelku? Čini se da zaista postoji bolji i praktičniji način od onog klasičnog obmotavanja lampica oko jelke, a otkrio ga je slavni dizajner enterijera Frančesko Biloto.

Osim što ćete uštedeti novac, jer će vam verovatno biti potrebno manje lampica, vaša jelka će izgledati mnogo lepše i skladnije ako ih budete stavljali vertikalno, a ne vodoravno oko grana, savetuje uspješni dizajner.

- Na ovaj način će baš svaki deo vaše jelke, od grane do grane, biti skladno osvetljen - izjavio je Biloto. A i na taj način sprečićete da vam određena količina lampica ostane iza grana, jer se na taj način one uopšte ne vide – s obzirom na to da ih grane u potpunosti prekriju.

Biloto predlaže da, prilikom dekorisanja, krenete od vrha jelke, na koji stavite onaj kraj vaših lampica na kojem nije utikač, a zatim lampice pustite prema dole. Kad dođete na dno jelke, lampice malo povucite udesno (za oko 2 centimetra) i nastavite istim postupkom – samo prema gore. Nastavite ovakav postupak sve dok vaša jelka u potpunosti ne bude ispunjena lampicama.

A još jedan mali trik kojim se možete poslužiti kako bi centralni deo vaše jelke sijao najvećim sjajem jeste taj da najsjajnije ukrase koje imate postavite dublje unutar jelke pa će se svetlost tako reflektovati od njih.

- Još jedan bonus ovakvog načina postavljanja lampica je i taj što će vam biti mnogo lakše da ih skineti s jelke, jer se neće toliko zapetljati, kao što se na primer često događa kad lampice obmotamo oko jelke - dodaje dizajner.

