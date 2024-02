LJUBAVNI HOROSKOP ZA 2024: Otkrijte šta vam zvezde spremaju na PLANU EMOCIJA! Evo koga čeka nova veza, a koga BRODOLOM

Ljubav nas budi, motiviše, oživljava, menja i leči. Kada zaista i iskreno volimo, kada se ponašamo iz ljubavi, naš život postaje mnogo lepše mesto za život. Ako ubacimo ljubav u Zodijak, videćemo da svaki znak ima specifična interesovanja i potrebe kada je ljubavni život u pitanju.

Ovan

Kakvi su u ljubavi: Ovan ima žestoku energiju, odlučan, zna šta želi i kako da to dobije. Ne opterećuje se analizama, već deluje i bira, a kad izabere, to mu je to. To su ljudi koji žive u trenutku i ne zamaraju se onim što je bilo ili što bi moglo biti. Brzo se zapali, želi odmah i odmah, bez odlaganja, i spreman je na sve da vas osvoji. Ali kada se zaljubi, promeniće neke stare navike, manje ludovati, fokusirati se na zajednički život. Nikada vam neće biti dosadno u ljubavi s njim. Pun je novih ideja i inicijativa.

Kompatibilan partner: Potrebna im je osoba spremna za avanturu, neko ko je vođen i dinamičan poput njega. Zaobilazi one koji izbegavaju ili ne znaju šta žele. Neko samosvestan i samouveren je odličan izbor.

Godina pred nama: Proleće, posebno april i maj, može doneti uzbudljiva ljubavna iskustva. Tokom ove godine mogli bi prekinuti vezu ili započeti novu. Nešto se menja u njihovom braku i načinu na koji on ulazi u veze.

Bik

Kakvi su u ljubavi: Bikovi su stabilni, pouzdani, a ljubav zahteva osećaj sigurnosti. Važno im je da se sa punim poverenjem mogu prepustiti partnerovom zagrljaju i bez straha uživati. Nisu skloni da žure u vezu, žele da upoznaju osobu prema kojoj ih srce vuče. On će osvajati polako ali sigurno. On nije od onih koji daju velika obećanja, ali ako mu se zaista sviđate, videćete onu iskru u njegovim očima koja će govoriti više od reči. Svojim postupcima će vam pokazati da je ozbiljan u vašoj vezi. Često će vas dodirivati i tražiti kontakt. On je spreman da sačeka seks, ali samo ako je ozbiljan.

Kompatibilan partner: Najlakše će se prepustiti ljubavi i otvoriti srce u vezi sa osobom kojoj verujete i koja stoji iza vaših reči. Ako i dalje voli da se mazi, to je za njega dodatni bonus.

Godina pred nama: Za njih je ovo godina novih početaka u kojoj ostavljaju staro iza sebe i imaju priliku da više uživaju u svom ljubavnom životu. Mogli bi ući u novu vezu, brak, proširiti porodicu. Maj će za njih biti poseban mesec.

Blizanci

Kakvi su u ljubavi: Poznati su kao lelujave lučnosti koje oličavaju arhetip Petra Pana - samo da ne moram da odrastem, da budem ozbiljna, da se posvetim bilo čemu. Zato je njihov život pun avantura i prolaznih veza. Trajnost i predvidljivost ih otupljuju. Ali on poznaje i ljubav, i kada se udubi u to iskustvo, može postati zbunjen, pa čak i dezorijentisan. Pokazaće vam da je 'unutra' porukama od kojih će vam često zadrhtati srce. Nasmejaće vas, pričati zanimljive priče, želeće da vas što pre upozna sa svojim prijateljima i važnim ljudima. Dakle, on će početi da vas uključuje u svoj svet.

Kompatibilan partner: Neko ko nije ljubomoran, posesivan, osoba koja će ga zabavljati i sa kojom može da izlazi, ide na putovanja i razgovara o temama koje ga zanimaju. Zanimaju ga ljudi koji imaju širok pogled na svet.

Godina pred nama: Jupiterov ulazak u njihov znak krajem maja najavljuje velike promene na polju odnosa tokom cele godine. Saturn ih, sa druge strane, podstiče da ostave ono što više nije dobro za njih i da krenu dalje.

Rak

Kakvi su u ljubavi: Dubina njihove emocionalnosti je nedokučiva. Često ih nisu ni svesni. Da vole i budu voljeni je njihov krajnji cilj. Ali postoji paradoks. Koliko god žude za ljubavlju, toliko je se i boje. Za ljubav je potrebno otvoriti srce, najviše boja napuštenosti i odvojenosti od onih koji vole. Stoga su oprezni, zatvoreni, testiraće te, pustiti da se približiš, pa odgurnuti. Ali kada se jednom upletete u njegovu mrežu, teško ćete se izvući iz nje, posebno kada vam se on preda i pokaže šta je za njega ljubav. Stvaranje doma i porodice sa nekim koga vole je za njih smisao života.

Kompatibilan partner: Biće lakše predati se pouzdanoj osobi, nekome na koga se mogu osloniti i stvoriti dom, porodicu. Često će ga privući profesionalni uspešni i ostvareni ljudi. Razlika u godinama za njega nije presudna.

Godina pred nama: Spremaju se za nešto novo, sređuju prošlost, uče iz prošlih iskustava, a period od druge polovine juna i jula može im doneti nešto lepo i uzbudljivo u život.

Lav

Kakvi su u ljubavi: On voli da mu se divite, obraćate pažnju, govorite mu stvari koje pogađaju njegov ego. Kada se zaljubi, ti postaješ centar njegovog sveta. On vidi najbolje u tebi. Poklanja vam puno pažnje, kupuje vam poklone, obasipa vas komplimentima. Umesto da se druži sa prijateljima, on izlazi sa tobom, ponosno te grli pred drugima i osetićeš da te niko nikada nije tako voleo. Ako vas neko može učiniti zavisnim od ljubavi, to je Lav. Ali on je i veoma zahtevan, zahteva mnogo pažnje, ne toleriše kritiku i želi da se pozicionira u centar vašeg života.

Kompatibilan partner: Osoba koja ima nešto posebno u sebi, nešto što će prepoznati kao posebno i drugačije od uobičajenog. Neko ko će ga podržati u onome što radi i često mu reći da ga voli.

Godina pred nama: Moguće je da će se naći između dve opcije, a izbor neće biti lak. Njihovo leto biće puno uzbuđenja i neočekivanih obrta, baš kao i poslednji mesec ove godine.

Devica

Kakvi su u ljubavi: Samozatajna je i uzdržana. Nije ljubitelj sentimentalnih vatrometa, velikih obećanja i dramatičnih ljubavnih zapleta. Potrebna joj je jednostavnost, pouzdanost, taj osećaj da ćete biti tu za nju. Kada se zaljubi, tada počinje pravi posao za nju. Oni će unapred planirati zajedničke sastanke, rado će vam pomoći u kućnim poslovima, pružiće vam usluge koje će vam olakšati ispunjavanje obaveza. Tako ona pokazuje ljubav, uslužna je, korisna, korisna. Ne očekujte da će vam rečima izjaviti ljubav, ali budite sigurni da će to pokazati svojim postupcima.

Kompatibilan partner: Neko ko može da ga spasi, popravi, pomogne mu da reši svoje probleme. Neko ko će joj pokazati svet emocija i brige i da zaslužuje da voli i da bude voljena. I neko ko se drži reda i urednosti.

Godina pred nama: Biće mnogo previranja, neočekivanih zapleta, ali i zanimljivih, ako ne i sudbonosnih ljubavnih susreta. Možda im se u živote vrati neko u koga su davno bili ludo zaljubljeni.

Vaga

Kakvi su u ljubavi: Imaju ljubavnu prirodu. Ona ima toliko šarma i veštine u zavođenju da joj je nemoguće reći 'ne'. Kada vas izabere i krene na svoj ljubavni put, učiniće vam se da ste vi osoba koju je čekala ceo život. On će dati mnogo, činiće vam se previše. Pokloni, pažnja, izlivi ljubavi, nema toga čega se ona neće setiti samo da bi vas učinila svojim. A kod nje je najlepše kad oseti te leptiriće u stomaku. Kada se pojave prvi problemi, u njemu se aktivira alarm. Ako se problemi zahuktaju, nije isključeno da će pokušati da nađu utehu u tuđem zagrljaju.

Kompatibilan partner: Uzbuđuju je ljudi koji su samouvereni, direktni i koje krasi divlja i neukroćena energija. Ponekad joj je interesantnije kada mora više da se trudi oko nekoga, kada ne dobije ono što želi odmah.

Godina pred nama: Mnogo stvari ide na bolje. Imaju više optimizma, želje da uđu u nova iskustva, a ovo proleće će im biti puno uzbuđenja. Krajem godine se vraćaju. Prošlost im kuca na vrata.

Škorpija

Kakvi su u ljubavi: Taj intenzitet, tu vezu, tu privrženost i potrebu za potpunim sjedinjenjem u ljubavi nećete naći nigde drugde, osim u njegovom zagrljaju. Nemojte da vas zavara da je njegova ljubav lagana, opuštajuća jer je sve samo ne to. Koga voli, veran je kao pas. Nema ništa na pola, nema sredine. Ali njegova seksualnost je toliko jaka, a njegova harizma tako neodoljiva, da se ponekad malo izgubi. Može biti ljubomoran, posesivan, kontrolisan - ali sve je to ljubav za njega. Jer vi ste njegovo vlasništvo, on je vaš izbor i zašto praviti previše drame zbog malih ljubomornih ispada.

Kompatibilan partner: Snažno ga privlače ljudi koji su strastveni i koji slobodno izražavaju svoju seksualnost. Ali on ulazi u ozbiljnu vezu samo sa onim za koga smatra da je ozbiljan, stabilan i finansijski siguran.

Godina pred njima: Iako to možda neće ni tražiti, niti hteti, moguće je da će im se desiti kobni susret koji će im zabrljati konce, pa neće biti sigurni kojim putem da krenu i kojom odlukom biti najpametniji za napraviti.

Strelac

Kakvi su u ljubavi: Njegova ljubav je slobodna, nema pritisaka, ograničenja i stega. Ne podnosi ljubomoru. Nemirnog je duha, zanima ga mnogo toga, ali ume da se posveti onome do koga mu je stalo. Ako ste to vi, znaćete po tome što će vrlo brzo predložiti zajedničko putovanje ili putovanje van grada. On će otkazati izlazak sa svojim prijateljima da bi bio sa vama, ne zato što to tražite ili očekujete od njega, već zato što je to njegov izbor. On očekuje iskrenost, pa budite spremni da odgovorite na njegova pitanja bez izvrtanja. Ljubav prema Strelcu je kada rastete zajedno, ali u slobodi i bez pritiska.

Kompatibilan partner: Ovo je osoba koja će ga osvojiti svojim intelektom, načinom na koji govori i lakom distancom kada su u pitanju osećanja. Njemu je uzbudljivo kada sve krene bez ograničenja i vizije što dalje.

Godina pred nama: Promene na polju odnosa su više nego verovatne, a neke inicijative mogu doći i sa strane partnera. Ono što je izvesno, više neće moći kao u prošlosti. Nešto se menja i oni su spremni za to.

Jarac

Kakvi su u ljubavi: Na glasu su kao hladni i bezosećajni, ali to je daleko od istine. Oni su samo oprezni i ne puštaju vas tako lako blizu. Ponekad deluju nezainteresovano i rezervisano. Ako tražite romantiku, na pogrešnom ste mestu. Ali ako vam je potreban stabilan, pouzdan i veran partner, onda svakako pokucajte na njegova vrata. Neće pričati o tome šta oseća prema vama, ali će vam to pokazati. On će vam pokazati tako što će odvojiti vreme za vas, pričaće vam o sebi, pitaće vas o vama i vašim interesovanjima. Jarac se ne upušta u ono za šta proceni da nema kvalitet i rok trajanja.

Kompatibilan partner: Iako ne pokazuje osećanja, često će ga privući osoba koja je veoma emotivna i topla. Često meri osobu i vidi da li ima potrebne kvalitete za ulogu roditelja i porodičnog života.

Godina pred nama: Očekuju ga važne promene u oblasti stanovanja i porodice, ali i karijere. Sve ovo će uticati na kvalitet vašeg ljubavnog života jer pokazuje vašu spremnost da provodite više vremena sa onima koje volite.

Vodolija

Kakvi su u ljubavi: Poznati su kao sjajne ličnosti, nesklone vezivanju i sklonije nekonvencionalnim vezama. Ali to je samo delimično tačno. U trenutku kada Vodolija upozna pravu osobu, ta osoba postaje centar i ishodište njegovog života. Kod njega ljubav i prijateljstvo često idu ruku pod ruku. Stoga je neophodno da imate mnogo tema za razgovor, slična interesovanja i sličan pogled na život. On je liberalnog duha i traži partnera koji mu neće smetati u slobodi i urediti život. Kada oseti bilo kakav pritisak i isključivost, teži da pobegne i da se povuče.

Kompatibilan partner: Traži dobrog i odanog prijatelja u partneru, a kada ga pronađe, može da počne da stvara ljubavnu vezu. Voli hrabrost, smelost, a ako ste u nečemu uspešni, to je za njega jak afrodizijak.

Godina pred nama: Oni su u periodu u kojem će pokazati više želje za izlascima, uživanjem i druženjem. To će ih učiniti privlačnim u očima osoba suprotnog pola, pa su moguća razna iznenađenja. Neki uživaju i u ulozi roditelja.

Ribe

Kakvi su u ljubavi: Da li me voli ili mi se samo tako čini - pitanje je koje sebi češće možete postaviti ako ste u vezi sa Ribom. Ako je to slučaj, onda znajte da se vaše Ribe ne osećaju na sigurnom terenu sa vama, da koristi taktiku da vas potpuno osvoji. Sve dok vas zove i šalje poruke, znajte da za nju niste samo prolazna priča. Za Ribe je ljubav potpuni spoj dve srodne duše. Romantika je za nju sve. Spavanje u istom krevetu, mali noćni razgovori, zagrljaji, plamen sveća, sve to ispunjava njeno meko srce večno gladno ljubavi. I znaj da ako te zaista voli, nikada neće rizikovati da nestane na duže vreme.

Kompatibilan partner: Privući će je neko ko će je osvojiti uslugama koje će joj olakšati život. Voli da ima čvrstu podršku u svom partneru. Neko ko će planirati i preurediti njen život na način da bude stabilnija i da se oseća bezbedno.

Godina pred nama: Saturn u njihovom znaku menja njihovu stvarnost. Suočavaju se sa nekim iskustvima iz prošlosti, loše veze su prekinute, a nešto novo bi im moglo biti relevantno tokom marta.

