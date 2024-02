DETALJ U SLAGALICI KOJI NIKO ZA 30 GODINA NIKO NIJE PRIMETIO: Svako veče gledamo popularan kviz, a ovo nam je svima PROMAKLO

Popularni kviz "Slagalica" jedna je od omiljenih porodičnih zanimacija u 19h poslepodne. Već 30 godina svakog dana imamo prilike da gledamo ovu emisiju, ali jedan detalj u kvizu niko nikada nije primetio.

foto: Printscreen YouTube

Kao što znate, u ovom kvizu uvek ima dva takmičara koji se bore da pokažu svoje znanje u najboljem mogućem svetlu. Takmičari se nalaze na crvenoj i plavoj poziciji, a tvorci slagalice potrudili su se da to i te kako istaknu.

1 / 19 Foto: Printscreen/RTS

Ne samo da su mesta na kojima sede imaju crvenu i plavu boju. Takmičari su u svakoj emisiji obučeni u iste boje, a to sigurno niste primetili. Takmičar koji se nalazi na crvenoj poziciji obučen je u crveno, a plavi u plavo. Nijanse odeće se razliku, ali je osnovna boja uvek tu.

ovo sto su poceli da oblace takmicare u slagalici je moj kraj pic.twitter.com/N4hV77Xyfo — Hana (@honi_horrible) February 17, 2024

Jedan čovek primetio je to i oglasio se na Tviteru i otkrio to, a mnogi su nakon toga komentarisali da to nisu primetili. Ipak, javili su se i neki bivši takmičari koji su to potvrdili, a koji su istakli da nekada oni donesu svoju odeću, ali i da kviz ima svoju koju nudi takmičarima.

(Kurir.rs/A.G.)

Bonus video:

28:42 KVIZ-S06-EP34