KOŽA MU POPLAVELA I DO KRAJA ŽIVOTA GA ZVALI PAPA ŠTRUMPF: Imao potresnu sudbinu, a zbog bolesti nije mogao da nađe posao (VIDEO)

Od smrti Amerikanca Pola Karasona koji je u žižu javnosti dospeo zbog svoje boje kože, prošlo je skoro 11 godina.

On je preminuo u bolnici u Oregonu 2013. godine nakon srčanog udara - ali neverovatne slike njegovog jedinstvenog izgleda i dalje kruže internetom.

Pol je rođen kao dečak svetle puti, pegav i crvenkasto plave kose, ali je počeo da uzima kolodijalno srebro - suspenziju srebra u tečnoj bazi - 1998. nakon što je video oglas u novom časopisu koji je obećavao zdravstvene prednosti. Uzimao je oko 300 mililitra dnevno domaćeg napitka i počeo je da razvija rumenkastu nijansu, koja se isticala zahvaljujući njegovoj plišanoj beloj bradi i kosi.

Naime, Pol Karason je od rođenja bolovao od teškog dermatitisa. Uprkos decenijama raznih tretmana, lice mu je i dalje bilo iritirano i crveno, što se, uz Polovu svetlu kožu, odmah primetilo.

Posle svog 50. rođendana, Pol je odlučio da mu je dosta zapadne medicine i odlučio je da pokuša sa tradicionalnijim metodama umesto da koristi antibiotike. Pol je posegnuo za koloidnim srebrom, koje ima antibakterijski efekat. U prošlosti, čak i pre pojave penicilina, često su se koristili za borbu protiv bakterijskih infekcija.

Srebro ima antibakterijska svojstva i korišćeno je za borbu protiv infekcija hiljadama godina, ali je izašlo iz upotrebe kada je 1930-ih razvijen daleko moćniji lek - penicilin. Nastavio je da se prodaje u nekim lekovima bez recepta sve do 1999. godine, kada ga je FDA, američki regulator za lekove, zabranio jer izaziva argiriju. Retka kožna bolest nastaje kada se srebro nagomilava u telu tokom dužeg vremenskog perioda, pretvarajući kožu, oči, unutrašnje organe, nokte i desni u plavo-sivu boju, koja postaje izraženija kada je izložena sunčevoj svetlosti.

Ono što Karason, međutim, nije znao je da će srebro koje konzumira u višku vremenom obojiti meso. U Polovom telu koncentracija elementa je bila toliko visoka da su promenili boju ne samo njegova koža, već i unutrašnji organi. Ova bolest se zove argirija.

Nažalost, Pol nije ni shvatio da mu koža postaje plava sve dok mu jedan prijatelj nije došao u posetu.

"Pogledao me je i rekao: 'Šta to imaš na licu?' 'Nemam ništa na licu!' On kaže: 'Pa, izgleda da imaš maskirnu šminku ili tako nešto.' I bogami, ušao je i bio je veoma svetle puti, kao što sam ja bio nekada. I tada me je pogodilo", ispričao je Karason jednom prilikom. On je takođe priznao da nije samo pio rastvor sa srebrom, nego da ga je utrljavao i u kožu.

Takođe je počeo da primećuje promene u svom zdravlju: "Problem sa refluksom kiseline koji sam imao je potpuno nestao. Imao sam artritis u ramenima toliko da nisam mogao da skinem majicu. I sledeće što sam znao, jednostavno je nestalo", tvrdio je Pol i dodao da "nema ni najmanje sumnje" da ga je koloidno srebro izlečilo.

2008. mediji su čuli za Karasona. Čovek je iskoristio svojih pet minuta slave i pojavio se u mnogim emisijama i dao brojne intervjue.

U intervjuu za "Today" 2008. godine, Pol je napomenuo da plava koža ima neke prednosti - naime, mnogo je teže izgoreti na suncu. Međutim, priznao je da su ga uznemiravali pogledi drugih, zbog čega se povlačio od ljudi i vodio usamljenički život.

U istoj emisiji, Pol je priznao da mrzi nadimak "Papa Štrumpf".

Naravno, sve zavisi od toga ko to kaže. Ako mu dete pritrča i nazove ga Tata Štrumpf, Pol će se iskreno nasmejati. Ali drugačije shvata kada ga odrasli tako zovu.

Tužan kraj života Pola Karasona

Nažalost, poslednje godine Polovog života bile su veoma tužne. Teško je pronalazio posao, raskinuo je sa verenicom i bio je hronično bolestan. Imao je rak prostate i probleme sa srcem.

2012. godine Pol je izgubio dom i morao je da se vrati iz Kalifornije u rodni Vašington, gde je živeo u skloništu za beskućnike. U septembru 2013, Pol je umro od srčanog udara u bolnici u Vašingtonu. Imao je 62 godine.

