ĐAMILA IZ BOSTONA SE UDALA ZA SRBINA MARKA I OVE STVARI SU JOJ NAJŠOKANTNIJE: "Ono što vi radite kod nas je ZABRANJENO od 2004."

Đamila Stanić ima 26 godina i rođena je u Zelenortskoj Republici u Africi. Godinama je živela u Bostonu, a zbog ljubavi se doselila u Banjaluku. Danas je popularna na društvenim mrežama, a samo na Instagramu je prati 11,8 hiljada ljudi.

Đamilu ćete na TikToku pronaći na profilu Black Balkan Girl. Ona je četiri godine u braku sa Srbinom Markom, a u svojim videima govori o utiscima i iskustvima sa Balkana. Tako je u jednom navela razlike između Bostona i Balkana.

"Ovo su neke od najvećih razlika koje sam primetila između Bostona i Balkana.

Na Balkanu mnogo je češće da ljudi izađu na kafu, dok u Bostonu ljudi pre izlaze na večeru. Na Balkanu ljudi definitivno imaju bolji socijalni život, provodeći dosta vremena sa prijateljima i porodicom, dok u Bostonu zbog putovanja na posao i užurbanog života druženje nije tako lako sprovesti.

Na Balkanu u većini zemalja zajedničko je to da ljudi puše cigare čak i u unutar kafića i restorana, dok je u Bostonu to zabranjeno od 2004. godine. Što se tiče restorana postoji još jedna razlika – na Balkanu su svi restorani odlični, dok u Bostonu nije baš sve tako impresivno. Takođe, ovde na Balkanu je mnogo lakše ići negde pešaka, dok u Bostonu tako nešto je potpuno nerealno – jednostavno morate svuda autom… Zime na Balkanu nisu toliko strašne, međutim, one u Bostonu poručuju – spasavaj se dok možeš“, kaže Đamila.

U drugom videu je uporedila Balkan sa Amerikom.

"Ja sam žena iz Amerike i ovo su neke od najšokantnijih razlika između Amerikanaca i Balkanaca koje sam iskusila. Na Balkanu troškovi života su jeftiniji nego oni u Americi čak i sa lokalnim platama. Takođe zdravstvena zaštita na Balkanu je skoro pa besplatna, dok će te u Americi sve koštati jedno oko i jednu nogu. Na Balkanu nisam toliko primetila beskućnike, dok ih u SAD možete videti svuda.

Ljudi sa Balkana su druželjubivi i mnogo spontaniji nego Amerikanci, oni mogu da izađu na kafu sa prijateljima kad god se dogovore, dok u Americi to tako ne funkcioniše. Ljudi se tamo dogovaraju mesec dana unapred. Na Balkanu automobili prolaze toliko blizu vaših nogu da nije normalno, dok u Americi to nije dozvoljeno, automobili moraju biti iza belih linija.

Ova razlika je zaista možda i najinteresantnija. Ovde na Balkanu u marketima moram sama da merim voće i povrće i zalepim cenu pre nego što dođem do kase, a to u Americi jednostavno ne postoji“, rekla je lepa Đamila u videu koji je lajkovalo 18,9 hiljada ljudi.

(Kurir.rs/ Nova/ L. S)

